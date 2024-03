Mancano ancora troppi addetti alla sicurezza per le Olimpiadi 2024 di Parigi. Per sopperire alla carenza di agenti la Francia ha chiamato ad aiutare anziani e pensionati: tra i compiti previsti quello di controllare borse e biglietti. Più di 15 milioni le persone attese nella capitale per l'evento

Un'opportunità inusuale per gli anziani e i pensionati francesi: possono ora trovare lavoro come responsabili della sicurezza per le olimpiadi di Parigi 2024. La campagna di reclutamento è stata appena lanciata in risposta alla carenza di candidati più giovani.

Circa 186mila pensionati chiamati ad aiutare

Gli anziani sono chiamati ad aiutare nelle perquisizioni delle borse, nei controlli dei biglietti o nella sorveglianza. Servono ancora quasi settemila agenti. La Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse) e l'agenzia France Travail hanno quindi lanciato un'operazione per mobilitare i più anziani per i giochi. Circa 186mila pensionati di età compresa tra i 62 e i 65 anni sarebbero stati invitati a dare una mano e seicento di loro avrebbero già accettato.

Per i Giochi Olimpici, che si terranno dal 26 luglio all'11 agosto, e per le Paralimpiadi, che si terranno dal 28 agosto all'8 settembre, nella capitale francese sono attesi più di 15 milioni di visitatori.

Per le Olimpiadi servono fino a 17mila addetti alla sicurezza ogni giorno

In media, per l'evento sono necessari 17mila addetti alla sicurezza privata al giorno, con picchi fino a 22mila in alcuni punti, solo per la sicurezza degli impianti sportivi olimpionici.

Dal settembre 2022 sono state lanciate diverse campagne per attirare i candidati. Secondo gli ultimi dati forniti dalla prefettura della regione Ile-de-France, dall'inizio delle campagne di reclutamento sono state assunte circa 9.500 persone specificamente per i Giochi Olimpici, con l'obiettivo di raggiungere il traguardo delle 15mila unità a giugno.