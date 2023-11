Di Euronews Agenzie: AFP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il decollo del razzo più potente al mondo è previsto per il 17 novembre, quando l'azienda di Elon Musk tenterà un secondo lancio

PUBBLICITÀ

SpaceX si sta preparando a rilanciare il razzo più grande e potente del mondo, Starship, la prossima settimana, in attesa dell'approvazione dell'autorità di regolamentazione dell'aviazione statunitense. Resta un grande punto interrogativo: anche il secondo tentativo si concluderà con un'altra colossale esplosione?

Lo sviluppo di Starship è seguito da vicino dalla NASA, che si affida al veicolo spaziale per le sue missioni Artemis, destinate a riportare l'uomo sulla Luna. Una versione modificata del veicolo è destinata a servire come lander lunare per depositare gli astronauti sulla superficie lunare.

"Il lancio di Starship è previsto per il 17 novembre, in attesa dell'approvazione normativa", ha annunciato SpaceX sui social media venerdì sera.

Il 20 aprile, Starship ha effettuato il suo volo inaugurale dal Texas. Tuttavia, alcuni motori non hanno funzionato, portando i team di SpaceX a far esplodere intenzionalmente il razzo dopo pochi minuti.

L'autorità di regolamentazione dell'aviazione (FAA) ha avviato un'indagine sulla sicurezza che si è conclusa alla fine di ottobre, mentre un'altra inchiesta, condotta in collaborazione con i servizi federali di protezione della fauna selvatica (Fish and Wildlife Service), è ancora in corso.

Il decollo ha provocato una nube di polvere a diversi chilometri a nord-ovest della rampa di lancio, che a sua volta ha subito danni significativi. Pezzi di cemento sono stati catapultati sotto la spinta dei motori.

Da allora, l'area di lancio è stata ricostruita. E' stato integrato un sistema di protezione costituito da una sorta di “doccia” rovesciata che spruzza verso l’alto grandi quantità d’acqua.

Il getto scorre dal centro della rampa verso il perimetro esterno. Non sono però state scavate trincee per le fiamme, probabilmente contando sul fatto che la distanza tra l’anello di lancio e il suolo, combinato con la potenza e la direzione impressa ai getti d’acqua, saranno sufficienti a garantire un’adeguata protezione.

Il razzo raggiunge l'impressionante altezza di 120 metri ed è composto da due stadi: lo stadio di propulsione Super Heavy con i suoi 33 motori e, in cima, la navicella Starship, che dà il nome all'intero razzo.

La grande innovazione è che è stato progettato per essere interamente riutilizzabile, con entrambi gli stadi destinati a tornare e atterrare sulla loro rampa di lancio, riducendo così i costi. Durante il tentativo iniziale dalla base di Boca Chica, i due stadi non si sono separati in volo.

Il sistema di separazione è stato successivamente modificato, come indicato da Elon Musk durante una conferenza all'inizio di ottobre, sottolineando che testare questo nuovo sistema sarebbe "la parte più rischiosa" del secondo tentativo.

"Non voglio suscitare aspettative troppo alte", ha ammonito l'Amministratore delegato di SpaceX.

Il piano di volo rispecchierà quello di aprile: il veicolo spaziale dovrebbe tentare un'orbita terrestre "quasi completa" e poi immergersi in acqua da qualche parte nel Pacifico, appena al largo della costa delle Hawaii, secondo il miliardario. Di conseguenza, non raggiungerà tecnicamente l'orbita terrestre, ma si troverà "appena sotto di essa".