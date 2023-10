Alla scoperta degli "Sitzpinklers": chi si siede (e chi no) a far pipì

Di Euronews

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Si fa sempre più strada l'idea che gli uomini debbano sedersi per urinare: alcuni esperti sostengono che sia un bene per la salute e per la quiete familiare. Ma gli uomini cosa ne pensano?

Voi la fate in piedi o seduto?

Per alcuni esperti , urinare seduti è un bene per la salute e per la quiete di famiglia.

Ma gli uomini che ne pensano?

Dati di YouGov hanno fatto luce su dove in Europa gli uomini sono più propensi a sedersi per fare pipì.

L'agenzia di sondaggi britannica ha condotto un'indagine in 13 Paesi per scoprire le preferenze degli uomini in fatto di pipì, rivelando un netto divario tra chi si siede e chi non si siede.

YouGov afferma di aver dovuto correggere una "clamorosa omissione" nei suoi dati, dopo che un giornalista l'aveva denunciata per l'assenza di dati su quanti uomini britannici si sedessero per urinare.

Questo nonostante una serie di affermazioni sui benefici di questa pratica, per il benessere fisico e mentale, oltre che per relazioni più amichevoli con le donne di casa.

I dati di YouGov hanno rilevato che gli uomini tedeschi sono i più propensi a sedersi per fare pipì, con il 62% che dichiara di farlo "ogni volta" o "la maggior parte delle volte".

Gli svedesi sono al secondo posto tra gli uomini europei più propensi a farlo.

In Germania, questi uomini sono conosciuti come "sitzpinkler", ovvero qualcuno che si siede mentre urina.

Nel Paese si discute se gli uomini debbano stare seduti o in piedi. Alcuni bagni hanno cartelli (incredibile!) che vietano di stare in piedi, anche se il termine "sitzpinkler" implica un comportamento non maschile.

Alcuni dei peggiori trasgressori si trovano in Polonia e nel Regno Unito, dove solo il 27% e il 24% degli uomini fa pipì da seduto.

Alcuni studi hanno dimostrato che questa pratica è migliore per la salute degli uomini.

I ricercatori del Leiden University Medical Center, in Olanda, hanno scoperto nel 2014 che stare seduti aiuta la vescica a svuotarsi più velocemente e completamente, a beneficio di chi ha problemi alle basse vie urinarie e alla prostata ingrossata.

"La posizione di svuotamento da seduti è preferibile a quella in piedi", hanno scritto i ricercatori.

Molti sostengono che stare seduti sia anche meglio per la salute mentale, in quanto dà agli uomini il tempo di fermarsi a "riflettere" in uno spazio tranquillo.

I dati di YouGov hanno preso in considerazione anche paesi al di fuori dell'Europa, come l'Asia, il Sud America e l'Oceania.

I dati mostrano che i maschi messicani sono i più propensi a dichiarare di non essersi mai seduti (36%). Tuttavia, l'Europa si è classificata al secondo posto, con il 33% degli uomini britannici che hanno detto lo stesso, a pari merito con la Polonia.

Per quanto riguarda i luoghi in cui gli uomini si siedono "sempre" per fare pipì, l'Australia è il paese che adotta con maggiore entusiasmo questa pratica dopo la Germania, dove lo fa il 25% degli uomini.

Questa pratica è migliore per la salute e l'igiene di una famiglia, in quanto elimina la possibilità che l'urina finisca sul pavimento.

Secondo Tadd Truscott, un ingegnere meccanico americano, citato dal Guardian, c'è anche il rischio che l'urina finisca sugli spazzolini da denti vicini, a causa di "goccioline satellite" che schizzano via con "angoli molto ampi".

Sebbene l'urina sia per lo più sterile, secondo l'ingegnere "le goccioline sono in grado di ospitare batteri", come l'E.coli delle feci.

E la tendenza è in aumento anche in altri luoghi. Oltre all'Europa, un sondaggio separato del 2020 mostra che il 70% degli uomini in Giappone si siede, rispetto al 51% di cinque anni fa.

YouGov ha dichiarato che i risultati hanno prodotto alcune "notevoli differenze generazionali".

Gli uomini tedeschi più anziani, dai 55 anni in su, sono particolarmente propensi a sedersi sempre per fare pipì (49%) rispetto al 28% dei giovani tra i 18 e i 34 anni.

Nel Regno Unito, lo schema è invertito. Gli uomini più anziani sono molto più propensi a dire che non si siedono mai per fare pipì (40% contro 23%).

Lo stesso vale in Australia (38% contro 24%) e negli Stati Uniti (35% contro 21%).

Alcuni ambienti femministi e di sinistra sostengono che sedersi per fare pipì sia più rispettoso nei confronti delle donne, ritenendo che le idee di "patriarcato" incoraggino gli uomini a comportarsi in modo più sconsiderato in bagno.

Quelli di destra sostengono che questa pratica rappresenti un addomesticamento degli uomini, con la soppressione dei loro tratti più "maschili" a scapito di comportamenti più "femminili".