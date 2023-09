Taxi aerei per i Giochi del 2024 a Parigi: a che punto è il progetto?

I taxi volanti elettrici entreranno in servizio a Parigi durante le Olimpiadi del 2024? Il veicolo è pronto ma i promotori del progetto devono ancora convincere autorità e regolatori

A Parigi presto sarà possibile spostarsi per via aerea anziché su strada. Un servizio di aerotaxi elettrico sarà lanciato durante i Giochi Olimpici del 2024. Ma come sarà il viaggio? Abbiamo visitato il primo terminal di prova a Pontoise, vicino a Parigi. Damian Kysely, responsabile delle infrastrutture per l'Europa e il Medio Oriente di Skyports, ci ha mostrato le strutture destinate ai futuri passeggeri.

"Per prima cosa bisogna fare il check-in - dice Kysely -. Dobbiamo verificare che siate la persona giusta al momento giusto. Circa 5 minuti prima della partenza vi verrà chiesto di salire a bordo dell'aerotaxi. Dopo un ultimo controllo biometrico si potrà salire a bordo".

Dopo l'imbarco si decolla verso uno dei cinque terminal a Parigi, uno dei quali in pieno centro, su una chiatta che galleggia sulla Senna. I residenti devono ancora esprimersi su questi nuovi velivoli elettrici. Secondo i titolari del progetto sono quattro volte più silenziosi di un elicottero.

Volocopter, l'azienda tedesca che produce i velivoli, spera di ottenere rapidamente il via libera dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. "La nostra priorità, ciò a cui stiamo lavorando e dedicando tutte le nostre risorse, è la certificazione del velivolo - dice Jean-Christophe Drai, responsabile commerciale di Volocopter in Francia -. Quindi puntiamo a qualcosa di ragionevole, di realizzabile, di realmente esistente, invece di fare promesse che non saremo mai in grado di mantenere".

Parigi sarà la prima capitale al mondo a lanciare un servizio di taxi volante? I numerosi attori che stanno dietro al progetto credono di sì. Hanno meno di un anno per convincere i regolatori e le autorità.