Stati Uniti: in carcere la fondatrice della start-up Theranos

Di Euronews

Elizabeth Holmes dovrà scontare 11 anni di reclusione per frode agli investitori

Da erede di Steve Jobs al carcere. Elizabeth Holmes, la fondatrice della start-up di tecnologia sanitaria Theranos, è entrata nella prigione femminile del Texas dove dovrà scontare la sua condanna a 11 anni di reclusione per frode agli investitorinella gestione della sua società, che prometteva una rivoluzione della diagnostica in campo medico.

Ritenuta la miliardaria autodidatta più giovane del mondo, insieme al suo ex partner nella vita e in affari, Ramesh Balwani - ex capo di Theranos - ha ricevuto l’ordine di pagare 452 milioni di dollari alle vittime. Balwani sta già scontando una pena detentiva di 13 anni.