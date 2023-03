Nel tentativo di placare le critiche che le sono state rivolte, la piattaforma di social media TikTok ha introdotto una nuova funzionalità per limitare la quantità di tempo che i minori trascorrono sull'applicazione.

L'azienda ha annunciato che fisserà un limite di utilizzo di un'ora al giorno per gli utenti di età inferiore ai 18 anni.

Il responsabile della fiducia e della sicurezza di TikTok, Cormac Keenan, ha dichiarato in un blogpost di mercoledì che dopo 60 minuti "agli adolescenti verrà richiesto di inserire un codice di accesso per continuare a guardare, richiedendo loro di prendere una 'decisione attiva' per prolungare il tempo".

E per gli utenti di età inferiore ai 13 annidovrà essere un genitore o un tutore a inserire il codice di accesso per consentire 30 minuti di visione supplementare una volta superato il limite iniziale di un'ora.

TikTok è stato messo sotto accusa per il suo algoritmo che crea dipendenza, e psicologi e attivisti per l'infanzia hanno persino paragonato l'app al crack.

La Cina sta che sta esportando una piattaforma pericolosa Imram Ahmed Fondatore del Centro per il contrasto all'odio digitale

I critici ritengono che TikTok non stia facendo abbastanza al riguardo. "Questa misura, seppur apprezzabile, è un cerotto su una ferita grave. La ferita grave è la psicologia dei nostri figli, che viene colpita da una piattaforma che, nel giro di due minuti e mezzo dalla creazione di un nuovo account, suggerisce contenuti autolesionistici a una 13enne, come ha rilevato la nostra ricerca", spiega Imram Ahmed, fondatore del Centro per il contrasto all'odio digitale.

TikTok è di proprietà della società cinese ByteDance e la Cina ha una propria versione di TikTok, chiamata Douyin, che offre un'esperienza molto diversa da quella disponibile per i bambini in Occidente.

Per esempio, è limitata a 40 minuti di utilizzo giornaliero per i bambini sotto i 14 anni e non è accessibile tra le 22 e le 6 del mattino.

Per Imran Ahmed, questo dovrebbe essere un segnale di allarme per i legislatori occidentali.

"Ci invia un messaggio.La Cina sa che sta esportando una piattaforma pericolosa. Sa che i suoi algoritmi possono causare danni ai bambini. E sceglie di farlo", continua Ahmed. "E naturalmente noi siamo i fessi perché i nostri politici non fanno nulla per proteggerci".

I bambini online hanno bisogno della guida dei genitori Linda Papadopoulos Piscologa e ambasciatrice di Internet matters

Quindi, se siete genitori o tutori, cosa dovreste fare per proteggere i vostri figli online? Euronews l'ha chiesto a Linda Papadopoulos, piscologa e ambasciatrice di Internet matters.

"La cosa interessante dei social media e del mondo online è che, come si sa, i bambini ci sono nati. I genitori, a mio avviso, spesso si sentono come se stessero giocando a stare al passo", dice.

E suggerisce: "Il mio consiglio ai genitori è di insistere sul capire, andare online. Consegnare un telefono è come dare accesso al mondo intero. Non lascereste che vostro figlio cammini per strada senza una guida. Anche qui hanno bisogno di una guida".

In definitiva, le piattaforme di social media come TikTok stanno affrontando la questione se mettere in atto misure contro il proprio successo al fine di mantenere al sicuro i bambini online.