Le istituzioni dell'Unione europea si sono mosse rapidamente per vietare l'app TikTok, di proprietà cinese, dai dispositivi aziendali.

La sorprendente decisione della Commissione europea di vietarla sui dispositivi legati al lavoro ha innescato un effetto domino a Bruxelles e oltre, mentre sempre più istituzioni dell'Ue si muovono per emulare il divieto, trasformando la popolare app per la condivisione di video in un software ostracizzato per gli ambienti aziendali.

TikTok è di proprietà della società (con sede a Pechino) ByteDance, una connessione che ha sollevato serie preoccupazioni per violazioni della privacy, spionaggio e trasferimenti di dati al Partito Comunista Cinese.

Il divieto, annunciato per la prima volta il 23 febbraio, è ora in vigore presso il braccio esecutivo dell'Ue - la Commissione europea - i due co-legislatori - il Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo - il servizio diplomatico - il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE ) – e l'organismo di controllo del bilancio con sede in Lussemburgo – la Corte dei conti europea (CCE).

La misura si applica ai dispositivi aziendali, ma anche ai dispositivi personali che potrebbero essere collegati alla rete mobile ufficiale fornita dalle istituzioni all'interno delle proprie sedi.

"Ciò è necessario a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni e sulla protezione dei dati relative all'app", ha detto ad Euronews un portavoce della Corte dei conti europea, confermando che il divieto è stato introdotto "con effetto immediato" dal 1° marzo.

"La decisione proteggerà l'ECA dalla raccolta di dati da parte di terzi, che costituisce una potenziale minaccia alla sicurezza informatica.

Gli sviluppi della sicurezza relativi alle piattaforme dei social media saranno tenuti sotto costante controllo: decisioni simili su altre piattaforme potrebbero seguire nel tempo".

Anche i due principali organi consultivi del blocco, il Comitato europeo delle regioni (CdR) e il Comitato economico e sociale europeo (Cese), hanno seguito l'esempio negli ultimi giorni, hanno detto funzionari ad Euronews.

"Anche l'applicazione TikTok deve essere disinstallata dai dispositivi forniti dal Comitato il prima possibile e, comunque, non oltre il 15 marzo 2023 - ha affermato un portavoce del Cese - non promuoviamo le nostre attività tramite TikTok ma su altre piattaforme di social media".

Anche il Mediatore europeo, attualmente guidato da Emily O'Reilly, ha bandito TikTok dai dispositivi aziendali, poiché la sua sicurezza informatica è gestita dal Parlamento europeo ed è quindi tenuto a seguire le linee guida emanate dall'emiciclo.

Nel frattempo, un portavoce della Corte di giustizia dell'UE (CGUE) ha affermato che l'istituzione lussemburghese non ha sentito la necessità di introdurre un tale divieto, perché le app sui propri dispositivi di lavoro "sono sempre state limitate a ciò che è strettamente necessario, non è quindi mai stato possibile installare TikTok su dispositivi legati al lavoro e di conseguenza non esiste un problema del genere presso la Corte".

La Banca centrale europea (BCE), che ha sede a Francoforte, ha rifiutato di commentare "problemi specifici di sicurezza informatica".

Sospetti di vecchia data

In particolare, nessuna delle istituzioni europee ha menzionato esplicitamente il Partito Comunista Cinese o il governo centrale di Pechino come un fattore nel loro processo decisionale, anche se il collegamento implicito ha fluttuato pesantemente su ogni annuncio.

Si ritiene sia la prima volta che gli organismi dell'Ue intraprendono un'azione così radicale contro un'app.

I sospetti su TikTok, tuttavia, sono tutt'altro che nuovi e hanno acquisito importanza negli ultimi anni, quando la piattaforma si è trasformata in un fenomeno globale, attirando milioni di adolescenti al suo feed basato su algoritmi, mentre le relazioni tra Occidente e Cina si sono notevolmente inasprite.

I timori di interferenze straniere sono emersi in prima linea all'inizio di novembre, quando TikTok ha pubblicato un aggiornamento sulla privacy in cui la società ha ammesso apertamente che alcuni dei suoi dipendenti con sede in Cina potevano accedere ai dati personali degli utenti europei.

Una legge del 2017 obbliga tutti i cittadini e le organizzazioni cinesi a "sostenere, assistere e cooperare" con il servizio di Intelligence nazionale del Paese.

La legge può anche costringere le società cinesi, comprese le loro sovvenzioni all'estero, a consegnare i dati al governo centrale, se richiesto.

La Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC) ha indagato sui trasferimenti di dati di TikTok in Cina e sulla sua conformità alle leggi sulla privacy dell'Ue da settembre 2021.

TikTok ha ripetutamente difeso la sua indipendenza dal governo cinese e ha affermato che i divieti erano "fuorvianti e basati su idee sbagliate fondamentali".

Con i divieti che emergono in modo quasi sincronizzato, l'ambasciatore cinese presso l'Unione europea, Fu Cong, si è rivolto a Twitter per condannare i divieti.