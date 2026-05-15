L'Andalusia, la regione più popolosa della Spagna e una delle principali economie del Paese, arriva alla fine della sua campagna elettorale dopo due settimane segnate da messaggi, immagini e polemiche che hanno definito il clima politico degli ultimi giorni, alla vigilia del voto di questa domenica.

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In questo finale di campagna, i principali partiti hanno concentrato gli sforzi su mobilitare il proprio elettorato e consolidare i rispettivi spazi, in uno scenario in cui ogni gesto e ogni messaggio hanno assunto un peso particolare.

Il risultato di queste elezioni è seguito con attenzione dentro e fuori la Spagna, perché può influenzare l'equilibrio politico nazionale e le dinamiche tra i principali partiti, in un momento di cambiamenti nel panorama europeo.

PP: stabilità e appello alla maggioranza

Il Partido Popular ha chiuso la campagna con un messaggio ripetuto di concentrazione del voto. Juanma Moreno ha insistito sulla necessità di ottenere una maggioranza "sufficiente" per garantire stabilità ed evitare di dipendere da altre formazioni.

Quel discorso è andato di pari passo con una strategia di comunicazione molto incentrata sulla figura del candidato, con una presenza di rilievo sui social network e messaggi pensati per rafforzarne il profilo vicino alla gente.

PSOE: mobilitare gli indecisi, nonostante gli scivoloni

Il PSOE ha incentrato la chiusura della campagna su un appello diretto alla mobilitazione. María Jesús Montero si è rivolta a donne, giovani e ceto medio, sostenendo che il voto socialista è la garanzia dei servizi pubblici e dei diritti sociali.

Di fronte all'immagine di tranquillità proiettata dal PP, il PSOE ha cercato di attivare un elettorato che ammette essere poco mobilitato, avvertendo che l'ampio margine di Moreno può tradursi in tagli e in una politica più vicina alla destra dura. Tuttavia, il fatto di essersi riferita a la morte di due agenti della Guardia Civil in un'operazione contro il narcotraffico come "incidenti sul lavoro" ha offuscato il finale della campagna.

Vox: pressione e avvertimenti

Vox affronta il finale di campagna rivendicando il proprio ruolo di attore decisivo. Il suo leader, Santiago Abascal, ha chiarito che non "regalerà" il suo appoggio dopo il voto e ha attaccato sia il PP sia il PSOE.

Il partito insiste che il cosiddetto voto utile è una scusa di chi "non offre nulla di concreto", mentre inasprisce il suo discorso su immigrazione, fiscalità e "priorità nazionale" per mantenere il proprio spazio.

Adelante Andalucía: la maschera e l'allegria

Adelante Andalucía ha fatto della confrontazione diretta il proprio marchio di fabbrica. José Ignacio García afferma di aver "tolto la maschera" sia a Moreno sia a Vox, accusando il primo di banalizzare la politica e il secondo di perseguire soltanto interessi economici.

La formazione rivendica una campagna basata sull'allegria e sulla militanza, presentandosi come il voto utile della sinistra per frenare la destra nelle otto province.

Por Andalucía: campagna pulita e propositiva

Da parte sua, Por Andalucía rivendica una campagna "dal meno al più", in crescendo, centrata sulle proposte e lontana dal rumore. Antonio Maíllo ha denunciato il "gioco sporco" del PP e l'uso della paura come strumento elettorale.

Dopo una campagna segnata da strategie diverse e momenti di tensione, l'Andalusia si avvia ora verso una giornata elettorale in cui saranno i cittadini ad avere l'ultima parola, in un voto osservato anche a livello europeo per il suo possibile impatto politico.