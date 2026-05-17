L'ex ministro della Sanità britannico Wes Streeting ha definito la decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione europea un "errore catastrofico" mentre avvia la sua corsa per diventare il prossimo primo ministro del Paese.

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Streeting, che si è dimesso dal suo incarico di governo all'inizio del mese, ha chiesto apertamente le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del Labour e ha detto ai giornalisti sabato che si candiderà in qualsiasi corsa alla leadership.

Intervenendo alla conferenza Progress del Partito Laburista, Streeting ha puntato il dito anche contro la Brexit.

"Al centro ci sono tre grandi scelte importanti che dobbiamo compiere come Paese e che possono aiutarci a ritrovare il senso del progresso", ha detto al pubblico.

"Anzitutto, lasciare l'Unione europea è stato un errore catastrofico", ha affermato. "Ci ha lasciati meno ricchi, meno potenti e con meno controllo che in qualsiasi momento prima della rivoluzione industriale", ha poi aggiunto.

Più avanti nel suo intervento, ha auspicato il ritorno del Regno Unito nel blocco.

"Abbiamo bisogno di un nuovo rapporto speciale con l'Ue, perché il futuro della Gran Bretagna è in Europa e, un giorno, un giorno, di tornare nell'Unione europea", ha dichiarato.

Il Regno Unito ha votato per lasciare l'Ue nel 2016, al termine di una campagna referendaria divisiva guidata dall'allora primo ministro conservatore Boris Johnson e sostenuta anche da Nigel Farage**, attuale leader del partito Reform UK.**

La decisione di uscire è tornata sotto i riflettori negli ultimi mesi, mentre il Regno Unito ha cercato di riavvicinarsi all'Europa in un contesto di incertezza sul suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Le dichiarazioni di Streeting arrivano mentre Starmer è sottoposto a pressioni crescenti dopo le pesanti perdite subite dal Labour e i progressi di Reform UK alle elezioni locali della scorsa settimana.