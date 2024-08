Di Ken Murray

La crescita della popolazione irlandese tra il 2015 e il 2023 ha visto la domanda di alloggi, già critica, raggiungere un rapporto con l'offerta di poco inferiore a 4:1. Ciò significa che per ogni quattro persone che cercano una casa, c'è un solo immobile disponibile.

La massiccia richiesta di alloggi sta provocando un enorme aumento dei prezzi degli immobili, che ora sono al di là della portata della maggior parte dei giovani. Secondo alcuni osservatori, il governo sta fallendo nel rispondere alle esigenze di chi cerca di salire sulla cosiddetta "scala immobiliare".

"Non siamo riusciti ad arginare questo flusso e non abbiamo costruito case popolari adeguate per consentire loro di avere la dignità di essere ospitati", ha dichiarato a Euronews David Hall, amministratore delegato di iCare housing.

"Abbiamo quindi una crisi enorme che aumenta di anno in anno e una domanda e un'offerta che non si incontrano, non combaciano, sono completamente scollegate e in contrasto con le nostre esigenze", ha detto Hall.

Il Paese è passato dai 3,6 milioni abitanti della metà degli anni '90 agli attuali 5,1 milioni. Inoltre, in questo periodo, il numero di abitazioni completate è rimasto indietro rispetto alla domanda.

Uno studio recente ha rilevato che l'Irlanda ha un rapporto tra crescita della popolazione e alloggi disponibili superiore a quello di Spagna, Regno Unito, Germania e Stati Uniti. La domanda pro capite è doppia rispetto a quella dell'Australia, che è una destinazione popolare per gli emigranti di tutto il mondo.

Il governo irlandese afferma che, nonostante i dati attuali, il tasso di completamento degli alloggi sta migliorando. "Per dieci anni, fino al 2020, non sono state costruite abbastanza case", ha dichiarato a Euronews Darragh O'Brien, ministro irlandese per l'Edilizia.

"Ma se guardo a quello che stiamo facendo ora, nei primi due anni di 'Housing for all', abbiamo superato in modo significativo i nostri obiettivi, e lo faremo anche quest'anno, consegnando alloggi sociali privati e di buona qualità, alloggi sociali a un ritmo che non si vedeva da oltre 50 anni, case a prezzi accessibili per i lavoratori per la prima volta in una generazione", ha detto O'Brien.

Con le elezioni generali, che si terranno nei prossimi mesi, il tema dell'edilizia abitativa potrebbe essere determinante nel decretare il vincitore e la formazione del prossimo governo.