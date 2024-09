Il Pontefice ha elogiato la città come modello economico e ambientale in un discorso al Parlamento. Francesco ha incontrato le autorità locali. La messa nello stadio cittadino chiuderà questo lungo viaggio papale

Papa Francesco è a Singapore per la quarta e ultima tappa in Asia e Oceania, un viaggio di quasi due settimane che lo porta infine in uno dei Paesi più ricchi del mondo da uno dei più poveri, Timor Est, dove ha celebrato una messa che ha attirato quasi la metà della popolazione.

Il presidente Tharman Shanmugaratnam e funzionari del governo di Singapore hanno accolto il Papa, che si è subito meravigliato dei grattacieli “che sembrano sorgere dal mare” e dell'impegno della città per lo sviluppo sostenibile, un'istruzione di qualità e l'assistenza sanitaria.

Francesco ha descritto questi successi come testimonianza dell'ingegno umano, che non devono tuttavia portare a trascurare i più poveri o a farsi trascinare dalla cultura della competitività a tutti i costi, una marchio distintivo della città-stato incastonata nella penisola della Malesia.

“Vorrei sottolineare il rischio che si corre concentrandosi solo sul pragmatismo o ponendo il merito al di sopra di tutto, ossia la conseguenza involontaria di giustificare l'esclusione di coloro che sono ai margini dal beneficio del progresso”, ha detto il Pontefice in un discorso giovedì mattina al parlamento di Singapore, dove ha incontrato il presidente e il primo ministro Lawrence Wong.

La richiesta è in particolare per una retribuzione dignitosa e migliori condizioni per i lavoratori migranti, ossia coloro che hanno contribuito a fare diventare Singapore una potenza finanziaria globale.

“Questi lavoratori contribuiscono molto alla società e dovrebbero essere retribuiti con un salario equo”, ha aggiunto Francesco.

"La storia del nostro legame data dagli inizi del 1800, quando fu celebrata la prima messa cattolica" nel Paese del Sud-est asiatico, ha dichiarato il premier di Singapore. Wong ha aggiunto di avere avuto col Pontefice una "positiva discussione sull'importanza del dialogo interreligioso e dell'armonia religiosa".

Il Papa con un “Dendrobium Sua Santità Papa Francesco”, una varietà di orchidea appositamente selezionata che porta il suo nome, presso la Parliament House di Singapore Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

La nuova orchidea "Sua Santità Papa Francesco"

Singapore ha celebrato l'arrivo del Pontefice con una nuova orchidea ibrida a lui dedicata, il “Dendrobium Sua Santità Papa Francesco”, svelata durante la cerimonia ufficiale di benvenuto.

Prima della partenza venerdì alla volta di Roma, è attesa la messa di Francesco allo Stadio nazionale di Singapore, che secondo le previsioni del Vaticano dovrebbe attirare circa 55mila persone.

Per molti cattolici di Singapore è la prima visita di un Papa, dal momento che Giovanni Paolo II si fermò per sole cinque ore nel 1986.