Il Partito della Sinistra Europea (Se) si sta frammentando e dividendo in due, con una delle sezioni che sta cercando di creare un partito di sinistra, verde e femminista che comprenda più membri provenienti dai Paesi dell'Europa centrale e orientale. L'intervista a Euronews

L'ex Partito della Sinistra Europea (Se, Pel in inglese), un raggruppamento politico europeo che contava 27 membri, si è diviso in due fazioni, una delle quali cerca di espandersi per assorbire i partiti dell'Europa centrale e orientale.

L'Se, collegato ma indipendente dal gruppo della Sinistra al Parlamento europeo, si è ridotto a 23 partiti e a soli cinque eurodeputati, tra cui il greco Syriza e il tedesco Die Linke.

Il Vasemmistoliitto finlandese, il Bloco de Esquerda portoghese, Endheslisten danese e La France Insoumise hanno abbandonato il partito e si sono uniti al Vansterpartiet svedese, al Razem polacco e a Podemos spagnolo per creare la cosiddetta "Alleanza della Sinistra Europea per il Pianeta e i Popoli", che con sette partiti e 18 eurodeputati è ora in attesa di approvazione da parte dell'Autorità per i partiti politici europei.

"Stiamo già iniziando ad espanderci verso est, perché oltre ai partiti che erano già allineati su valori e missione, si sta unendo anche il polacco Razem, e pensiamo che questo sia importante", ha dichiarato in un'intervista a Euronews l'europarlamentare portoghese Catarina Martens, co-presidente della nuova alleanza verde-sinistra, aggiungendo che altri partiti della piattaforma comune per le elezioni dell'Ue 'Now the People sono aperti ad unirsi a loro.

Il lussemburghese Déi Lénk, il tedesco Die Linke e soprattutto i partiti dei Paesi dell'Europa centrale e orientale sono già stati contattati per unirsi all'alleanza, hanno dichiarato diverse fonti a Euronews.

"Le forze dell'Europa centrale e orientale stanno crescendo e hanno bisogno di una famiglia", ha dichiarato la deputata svedese Malin Björk. "La nostra piattaforma sarà molto importante in Europa centrale e orientale negli anni a venire".

Il partito tedesco Die Linke non ha escluso di aderire all'alleanza. "Tutte le questioni relative alla fondazione di un nuovo partito di sinistra saranno decise da Die Linke a tempo debito", ha dichiarato a Euronews l'ufficio del deputato Martin Schirdewan, membro di Die Linke.

Il partito lussemburghese Déi Lénk, invece, è aperto ad aderire a un partito europeo impegnato per la pace, la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale, ma deve ancora vedere i principi e le condizioni in cui il nuovo partito europeo opererà, hanno detto i suoi portavoce.

"La questione sarà discussa nel prossimo Consiglio direttivo di settembre, dove decideremo se prendere in considerazione o meno l'adesione all'ELA", hanno aggiunto, auspicando che le due parti trovino alla fine un modo per tornare insieme.

Nuovo partito, vecchie differenze

In vista delle elezioni europee, alcuni ex membri del Partito della Sinistra Europea hanno deciso di formare una propria piattaforma con esponenti del calibro del verde croato Mozemo! o dell'irlandese Sinn Féin, a causa delle divergenze con i membri storici dell'EL, ad esempio sulle loro posizioni sulla guerra in Ucraina.

Tuttavia, la creazione di un nuovo partito europeo ha sorpreso il presidente della Sinistra Europea, Walter Baier (Partito Comunista d'Austria/KPÖ).

"Anche se non siamo d'accordo su alcune questioni, questo sarebbe un motivo per continuare il dialogo e non per rompere e smettere di parlarci, perché abbiamo bisogno di unità anche nella politica di sicurezza europea", ha sostenuto.

Per coloro che se ne sono andati, tuttavia, la scissione è una formalizzazione di una differenza di posizioni di lunga data tra coloro che sono rimasti e la nuova coorte dell'alleanza verde-sinistra.

"L'alleanza nasce dall'esigenza di avere una piattaforma verde, femminista e di sinistra", ha detto Björk. "Non chiudiamo le porte ad altri partiti con una forte prospettiva ecologica, una forte prospettiva femminista, contro il sostegno alla guerra in Ucraina con il supporto militare".

Baier si rammarica della mossa, sottolineando l'ascesa dell'estrema destra e la necessità di rimanere più uniti che mai, e si aspetta che i membri rimasti rimangano uniti.

"Non voglio fare il gioco di questi partiti qui e questi partiti là, perché dopo tutto vogliamo cooperare con tutti e anche con il nuovo partito, quando esisterà", ha aggiunto Baier.