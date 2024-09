Visita di Starmer in Irlanda: "Rapporto più stretto con l'Ue"

Di Euronews Agenzie: AP

Le relazioni tra i due Paesi sono state tese da quando il Regno Unito ha votato per uscire dall'Unione uropea, complicando alcune strutture politiche dell'Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito. Ora il premier Starmer lavora per riallacciare i rapporti con il blocco

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha incontrato l'omologo irlandese Simon Harris a Dublino, in una visita descritta come un reset tra Regno Unito e Irlanda.

Il viaggio di Starmer è il primo di un leader britannico in Irlanda da cinque anni a questa parte e rappresenta un ulteriore segnale della volontà dei due Paesi di approfondire le relazioni in materia economica e di sicurezza.

Harris è stato il primo leader internazionale che Starmer ha ospitato dopo la schiacciante vittoria elettorale del suo partito laburista il 4 luglio. "Oggi è davvero significativo perché abbiamo chiarito la nostra ambizione di reimpostare le relazioni e oggi la portiamo avanti", ha detto Starmer e ha aggiunto: "Entro marzo vogliamo avere un nuovo vertice per mostrare poi dei vertici annuali".

"So che come due nuovi leader dei nostri rispettivi Paesi, entrambi abbiamo detto che vogliamo davvero mettere le relazioni tra Regno Unito e Irlanda su una nuova strada. E apprezzo molto il tempo che ci ha dedicato da quando è entrato in carica", ha detto Harris a Starmer.

Come sono i rapporti tra Regno Unito e Irlanda

Le relazioni tra i due Paesi sono state tese da quando, nel 2016, il Regno Unito ha votato per l'uscita dall'Unione europea, soprattutto alla luce dell'impatto sulle strutture politiche dell'Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito.

Quando il Regno Unito ha lasciato il blocco, il governo britannico e l'Ue hanno concordato di mantenere il confine irlandese libero da posti doganali e altri controlli, perché una frontiera aperta è un pilastro fondamentale del processo di pace che ha posto fine a 30 anni di violenza in Irlanda del Nord. Starmer ha affermato che il ripristino delle relazioni deve riguardare l'Accordo del Venerdì Santo, l'accordo storico del 1998 che ha posto fine al conflitto noto come Troubles.

"Prendo molto sul serio il nostro ruolo comune in relazione a questo accordo. Sono stato molto chiaro su questo punto per molti, molti anni e rinnovo questo impegno qui oggi", ha detto Starmer.

Starmer esclude il ritorno del Regno Unito nell'Ue

Starmer ha affermato che ora è possibile consolidare ulteriormente le relazioni, sia con l'Irlanda che con l'Ue e ha dichiarato che il Regno Unito non cercherà di rientrare nell'Ue sotto la sua guida, né nel mercato unico e nell'unione doganale senza frizioni del blocco.

Tuttavia, il premier britannico ha chiarito di voler rinegoziare alcuni elementi dell'accordo commerciale post-Brexit con l'Ue per sostenere la crescita, nell'ambito di quello che ha definito "il più ampio reset dell'Ue". "Stiamo anche reimpostando il nostro rapporto con l'Ue e ho detto chiaramente che voglio un rapporto più stretto con l'Ue", ha detto.

Rapporti economici tra Regno Unito e Irlanda valgono 120 miliardi di euro

"Questo riguarda ovviamente la sicurezza, la difesa, ma anche il commercio, la riduzione dell'attrito e qualsiasi impresa qui in Irlanda vi dirà che la riduzione dell'attrito aiuta e quindi vogliamo reimpostare questa relazione", ha spiegato Starmer.

Dopo la sua vittoria elettorale, Starmer ha girato le capitali dell'Ue, tra cui Parigi e Berlino, nella speranza di generare la buona volontà necessaria per andare avanti su questo fronte, oltre che per "stare insieme" su questioni internazionali come la guerra in Ucraina.

Starmer e Harris hanno partecipato a una tavola rotonda commerciale a Dublino per esplorare come un "reset" delle relazioni possa giovare al commercio. Le relazioni economiche valgono circa 120 miliardi di euro e sostengono migliaia di posti di lavoro su entrambe le sponde del Mare d'Irlanda.