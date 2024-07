La coalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare vince a sorpresa le elezioni legislative in Francia, mentre la coalizione centrista di Macron arriva seconda. Precipita al terzo posto RN

PUBBLICITÀ

Domenica l'estrema destra francese del Rassemblement national non ha replicato il successo del primo turno e ha fallito nel tentativo di ottenere il maggior numero di seggi nelle elezioni legislative del Paese. Il suo leader, Jordan Bardella, e gli attivisti delusi sono intenzionati a dipingere la sconfitta come una vittoria che li prepara alle elezioni presidenziali del 2027.

"Il Rassemblement national ha ottenuto oggi il più importante risultato della sua storia", ha dichiarato Bardella in un discorso di cinque minuti pronunciato mezz'ora dopo la pubblicazione degli exit poll, che indicavano il suo partito al secondo posto dietro al Nuovo Fronte Popolare (NFP) di sinistra.

"I mattoni della vittoria di domani"

I risultati dello scrutinio, che ha avuto luogo dopo che l'RN ha inflitto una dura sconfitta alla coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron alle elezioni europee di giugno, "sono i mattoni della vittoria di domani" ha affermato.

La settimana scorsa il partito si era piazzato in testa al primo turno con circa il 33% dei voti a livello nazionale e si prevedeva che avrebbe ottenuto fino a 240 seggi. Il cosiddetto "fronte repubblicano", orchestrato dalle coalizioni centriste e di sinistra per bloccare l'avanzata del RN nelle circoscrizioni in cui si erano qualificati tre candidati, ha però raggiunto il risultato che si era prefissato, arginando la "vague" di destra..

L'exit poll pubblicato alle 20.00 ora locale vedeva il partito di Le Pen al terzo posto con una proiezione tra i 134 e i 152 seggi, dietro al NFP - composto da Verdi, Socialisti, Comunisti e dalla sinistra di France Insoumise - che si è visto accreditare tra i 171 e i 187 seggi.

La coalizione Ensemble di Macron si è piazzata sorprendentemente seconda e si prevede che conservi tra i 152 e i 163 seggi. Nessun partito o coalizione ha ottenuto i 289 seggi necessari per la maggioranza assoluta e non può quindi formare un governo da solo.

Il presidente Macron al voto Mohammed Badra/AP

Abbiamo buoni giorni davanti a noi

"La sconfitta del Rassemblement national è dovuta al ritiro di molti candidati in situazioni triangolari", ha dichiarato a Euronews Adam Hsakou, coordinatore del programma del German Marshall Fund degli Stati Uniti.

"RN sta indubbiamente pagando il clamore suscitato dalla questione della doppia cittadinanza, che ha animato il periodo precedente alle elezioni. Jordan Bardella non è riuscito a calmare le acque. È una lezione per l'uomo che incarna perfettamente la normalizzazione del partito: giovane, proveniente da una famiglia di immigrati, non porta il nome della Le Pen, è eloquente ed efficace sui social network", ha aggiunto Hsakou.

Il presidente di RN, Jordan Bardella Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Bardella ha accusato il "fronte repubblicano", descrivendolo nel suo discorso come "un'alleanza politica innaturale, volta a impedire con ogni mezzo ai francesi di scegliere liberamente una politica diversa".

Per Bardella, questa "alleanza del disonore e degli accordi elettorali pericolosi" significa che "nel bel mezzo di una crisi del potere d'acquisto, mentre l'insicurezza e il disordine hanno colpito duramente il Paese, la Francia si ritrova priva di una maggioranza di governo solida e quindi di un percorso chiaro per far cambiare rotta al Paese".

Il bicchiere mezzo pieno dei militanti di RN

Ma sia il leader che i militanti hanno cercato di sottolineare che la notte ha rappresentato comunque una vittoria, poiché il loro numero di seggi è cresciuto significativamente rispetto agli 89 che possedevano prima che Macron sciogliesse l'Assemblea nazionale.

Béatrice Roullaud, che ha mantenuto il suo seggio nella sesta circoscrizione di Seine-et-Marne, ha dichiarato a Euronews che "anche se alla fine non sono stati ottenuti i risultati che speravamo, abbiamo quasi il doppio dei deputati, quindi anche questo non è male. Ci aspettano giorni positivi".

Anche Quentin Hoarau, che ha corso per il partito nella quinta circoscrizione della Val d'Oise, ha cercato di sottolineare che "si tratta comunque di un risultato storico, che dimostra che RN si sta radicando ovunque".

Per Romain, un sostenitore di 50 anni, i risultati implicano che "ci saranno diverse decine di persone che saranno chiamate a un incarico ancora migliore. Quindi saremo sempre più credibili entro il 2027".

Fuori dai giochi, ma in corsa per le prossime presidenziali

Non ottenere la maggioranza assoluta e quindi essere costretti a una "coabitazione" con Macron potrebbe, infatti, giocare a favore del Rassemblement national.

"Non saranno costretti a cercare di governare per i prossimi tre anni ed eviteranno così ogni responsabilità per ciò che accadrà in Francia", ha dichiarato a Euronews Douglas Webber, professore emerito di scienze politiche presso la scuola INSEAD.

"Non potendo essere dichiarati responsabili di ciò che accadrà nei prossimi anni, avranno buone possibilità di vincere le prossime elezioni presidenziali, tanto più che questo risultato elettorale produrrà una grande incertezza politica in Francia. Non è affatto chiaro che tipo di governo potrà essere formato a partire da questo risultato elettorale", ha aggiunto.

Difficile mettere insieme i centristi e la France Insoumise

Sebbene Macron e il suo primo ministro, Gabriel Attal, abbiano segnalato la loro disponibilità a formare un governo di coalizione arcobaleno che coinvolga più partiti, hanno anche respinto ogni prospettiva di alleanza con la sinistra della France Insoumise, che considerano estrema come RN.

PUBBLICITÀ

Il primo ministro francese Attal ha annunciato le sue dimissioni Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Si ritiene tuttavia che LFI abbia ottenuto fino a 94 seggi, il maggior numero di seggi all'interno della coalizione del Nuovo Fronte Popolare. I socialisti e i verdi dovrebbero aver ottenuto rispettivamente 65 e 36 seggi.

A differenza di altri Paesi europei, come la Germania e i Paesi Bassi, la Francia non ha una storia di coalizioni e, quindi, i negoziati e la condivisione del potere potrebbero rivelarsi difficili per i restanti tre anni del mandato di Macron.

"Se il nuovo governo progressista non riuscirà a dare risultati, il 2027 potrebbe essere l'anno di Marine Le Pen. Ci sono tutti gli ingredienti per continuare a progredire nei prossimi tre anni e realizzare il suo sogno: la presidenza della Repubblica", ha dichiarato Hsakou.

"Una vittoria solo posticipata" secondo la leader di RN, Marine Le Pen JACQUES BRINON/AP2006

I risultati significano che RN è il più grande partito politico francese, dato che i due blocchi rivali sono coalizioni che coinvolgono più partiti. Il Rassemlement si appresta inoltre a inviare la più grande delegazione del Paese al Parlamento europeo dopo le elezioni europee di giugno.

"RN intensificherà il suo lavoro all'Assemblea nazionale, in primo luogo sostenendo Marine Le Pen; nel Paese e, in secondo luogo, continuando a lavorare per l'unità nazionale, per unire tutti i francesi e per la necessaria svolta democratica; infine, al Parlamento europeo, dove da domani i nostri eurodeputati faranno la nostra parte all'interno di un grande gruppo", ha detto Bardella.

PUBBLICITÀ

"Stasera tutto ha inizio. Un vecchio mondo è caduto e nulla può fermare un popolo che ha ricominciato a sperare", ha detto.