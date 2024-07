Elezioni nel Regno Unito: il voto dei pensionati britannici in Spagna

Le elezioni del 4 luglio nel Regno Unito potrebbero cambiare il panorama politico del Paese, la cui economia continua a essere condizionata dalle conseguenze della Brexit. Ma le comunità di inglesi all'estero non nutrono troppa fiducia nei risultati del voto

Rojales, sulla Costa Blanca, casa per 300.000 cittadini britannici, per lo più pensionati, che hanno scelto la Spagna per trascorrere gli anni della pensione. Qui sono addirittura più numerosi della popolazione locale. Dicono di sentirsi a casa, ma la Brexit ha reso la loro vita più complicata.

Le elezioni del 4 luglio potrebbero cambiare il panorama politico del Regno Unito, la cui economia continua a essere condizionata dalle conseguenze del divorzio del Regno Unito dall'Unione europea.

Tuttavia, la maggior parte dei britannici di Rojales dice che non voterà: le elezioni last minute, le difficoltà di registrarsi, la convinzione che il risultato delle elezioni non avrà un impatto sulle loro vite sono alcuni dei fattori del disimpegno.

Nel video la corrispondenza da Rojales di Jaime Velazquez.