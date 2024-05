Il fact checking sul discorso elettorale di Viktor Orbán

Il primo ministro ungherese si è espresso sullo stato dell'economia del proprio Paese e sulla sua posizione nella guerra in Ucraina, avviando la propria campagna elettorale. The Cube ha analizzato le sue affermazioni

Con le elezioni europee alle porte, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha recentemente tenuto un discorso per lanciare il manifesto del suo partito populista di destra Fidesz. Colmo di affermazioni che confermerebbero il significativo miglioramento dell'economia ungherese, nonché il fatto che sarebbe stato impedito che la nazione fosse trascinata nella guerra in Ucraina.

The Cube ha analizzato le principali argomentazioni per comprenderne la veridicità.

"Fidesz ha rimesso in piedi l'economia ungherese dopo la bancarotta della sinistra"

L'affermazione è falsa: l'Ungheria non è fallita nel 2009, l'ultimo anno dell'ex primo ministro Ferenc Gyurcsány. E anche la cosiddetta Commissione Mano Pulita, convocata dopo la vittoria elettorale di Orbán nel 2010, non è riuscita a trovare alcuna prova sostanziale di cattiva condotta finanziaria.

"Oggi in Ungheria lavorano un milione di persone in più e i salari sono triplicati"

In effetti, in Ungheria ci sono un milione di persone che lavorano in più rispetto a prima dell'arrivo al governo di Fidesz. Tuttavia, László Csaba, docente di economia politica internazionale presso la Central European University di Vienna, ha spiegato a The Cube che il valore del PIL ungherese in euro è appena superiore a quello di dieci anni fa:«In termini economici, la produttività non è aumentata, quindi il recupero rispetto alla media UE non si è concretizzato», ha affermato. «Siamo nella trappola del reddito medio».

Se è anche vero che Fidesz ha più che triplicato il salario minimo e aumentato quello medio di quasi tre volte da quando al potere, Csaba osserva che ciò è avvenuto principalmente durante gli anni elettorali, in particolare nel 2022.

"La crescita economica ungherese è quasi raddoppiata in 14 anni"

Ciò è vero in termini nominali ma non riflette le variazioni relative nel tempo. Secondo Eurostat, l'Ungheria è tra gli Stati membri dell'UE con i dati più bassi in termini di consumi individuali effettivi pro capite, pari al 28% (e al di sotto della media UE).

Csaba spiega infatti che le cifre «non sono particolarmente impressionanti», e aggiunge che gli analisti del governo hanno lavorato su indicatori alternativi per cercare di dare l'impressione che il Paese stia meglio di quanto non lo sia in realtà.

"Grazie a Fidesz, l'Ungheria è rimasta fuori dalla guerra della Russia in Ucraina e i 'burocrati di Bruxelles' stanno finanziando la sinistra filo-bellica di Budapest"

Non esiste una «sinistra favorevole alla guerra» in Ungheria, poiché tutti sono contrari al conflitto, ha spiegato a The Cube Zsolt Enyedi, docente di scienze politiche all'università dell'Europa Centrale di Vienna. Tuttavia, l'esperto nota che le organizzazioni occidentali hanno contribuito a finanziare i partiti di opposizione ungheresi, al fine di ridurre le disparità tra le loro disponibilità e quelle di Fidesz.

«La stessa Fidesz ha ricevuto molto sostegno in passato da organizzazioni come la Fondazione Adenauer», ha aggiunto Enyedi. Ha anche affermato che è «assurdo» lasciare intendere che Fidesz abbia tenuto l'Ungheria fuori dalla guerra, poiché solo due parti sono coinvolte nel conflitto: Russia e Ucraina.

"I leader europei sono a un passo dall'invio di truppe in Ucraina"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha effettivamente sollevato la possibilità che soldati della Nato assistano Kiev in qualche modo. Il presidente polacco Andrzej Duda ha anche evocato la possibilità che il suo Paese possa ospitare armi nucleari. Ma anche se ciò accadesse, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che non significherebbe che la guerra sia a un passo, secondo Enyedi.

«È particolarmente divertente che Orbán ritragga le posizioni anti-russe come parte di un pacchetto progressista di sinistra», ha aggiunto. «Macron e Duda non sono politici di sinistra, la maggior parte della destra europea è anti-Putin».