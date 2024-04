Bruxelles consente ai Paesi di eliminare l'Iva dai prodotti mestruali, ma solo l'Irlanda applica l'agevolazione fiscale

PUBBLICITÀ

L'accesso ai prodotti mestruali per le donne nell'Ue non è garantito dalla maggior parte degli Stati membri, nonostante le agevolazioni fiscali garantite dall'Unione per ridurre l'Iva. Non è facile misurare quante donne soffrano di questo tipo di povertà, poiché Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, non dispone di dati ufficiali in merito.

Ma per l'Ong belga Bruzelle, il problema è serio: ritiene che una persona su quindici in Belgio non possa permettersi i prodotti di sua scelta. "A un certo punto, bisogna scegliere tra un bisogno di base e l'acquisto di prodotti mestruali", lamenta la fondatrice dell'Ong Veronica Martinez. Scegliere tra "mangiare o comprare un prodotto mestruale" mette le donne in una situazione di insicurezza mestruale", afferma Martinez.

Solo l'Irlanda nell'Ue vende prodotti mestruali senza Iva

La sua organizzazione distribuisce gratuitamente prodotti mestruali alle donne bisognose, circa 700mila all'anno, e organizza laboratori per cucire assorbenti riutilizzabili. A volte ci sono ulteriori problemi che si aggiungono alla mancanza di disponibilità. "Ci sono altri due fattori che peggiorano ulteriormente la situazione: la mancanza di informazioni sul ciclo mestruale e la mancanza di luoghi sicuri e adeguati per cambiare gli assorbenti mestruali in tutta sicurezza", afferma Martínez.

Dal 2022 l'Ue consente agli Stati membri di vendere prodotti mestruali senza Iva. Per ora, l'Irlanda è l'unica a farlo. La maggior parte ha ridotto le tasse del 5-10 per cento. Ad esempio, nel caso della Spagna, l'Iva è scesa dal dieci al quattro per cento per i prodotti mestruali, ma altri mantengono un'Iva elevata. L'Ungheria, con il 27 per cento, o la Svezia e la Danimarca, entrambe con il 25 per cento.

Catalogna, uno dei pionieri nella distribuzione di prodotti riutilizzabili

Una delle opzioni per ridurre il costo dei prodotti mestruali è quella di utilizzarne altri, che possono essere lavati e riutilizzati.

La Catalogna ha recentemente iniziato a distribuire una coppetta mestruale, un assorbente o un paio di mutandine mestruali per combattere la povertà mestruale. "Le mestruazioni hanno ancora molti tabù, stigmi e silenzi nella società. Per questo motivo si tratta di un'azione universale", spiega la ministra catalana del Femminismo e dell'Uguaglianza. Secondo Verge questa deve smettere di essere una "questione privata" perché "questi stigmi hanno anche implicazioni per la salute e il benessere delle donne".

Secondo la Generalitat de Catalunya, il 23 per cento delle donne catalane riutilizza prodotti monouso e il 44 per cento non può permettersi prodotti di prima scelta.

Anche se potrebbe aiutare la situazione di molte donne, Martinez ritiene che i prodotti riutilizzabili non siano una panacea. Richiedono uno sforzo logistico molto maggiore per le donne alle prese con le mestruazioni, "appena arrivate a casa, dovete sciacquarli, lavarli e metterli ad asciugare per essere sicure di averne abbastanza per il giorno dopo". Un fattore che aumenta il carico mentale per le donne.