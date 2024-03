L'iniziativa mira a "garantire il diritto all'equità mestruale" e coinvolge una platea potenziale di circa 2,5 milioni di persone, che potranno ritirare nelle farmacie un prodotto a scelta tra una coppetta mestruale, un paio di mutande assorbenti lavabili e due confezioni di assorbenti di stoffa

La Spagna continua il suo cammino verso l'uguaglianza di genere, anche nella salute. Il governo della comunità autonoma della Catalogna ha lanciato una campagna all'avanguardia per "garantire il diritto all'equità mestruale" delle donne: "Ciclo mio, regole mie".

L'iniziativa si propone di offrire a circa 2,5 milioni di donne, persone transgender e non binarie che hanno le mestruazioni prodotti mestruali riutilizzabili. Nelle farmacie locali della regione spagnola potranno ricevere gratuitamente un prodotto a scelta tra una coppetta mestruale, un paio di mutande assorbenti lavabili e due confezioni di assorbenti di stoffa.

La ministra regionale della Catalogna per l'Uguaglianza e il Femminismo Tània Vergeha definito il programma un "primato mondiale".

"Più di 165mila persone hanno già scaricato il codice QR che si trova nell'applicazione del sistema sanitario pubblico catalano e che serve per scambiarlo in farmacia con il prodotto mestruale di propria scelta", ha spiegato Verge.

L'iniziativa è stata ben accolta. Il 23 per cento delle donne intervistate dall'ufficio di opinione pubblica della Catalogna ha dichiarato di aver riutilizzato prodotti per l'igiene mestruale monouso per motivi economici.

Nel 2020, il governo scozzese aveva approvato una legge simile. Ma i prodotti mestruali resi gratuiti sono quelli monouso e vengono distribuiti nelle scuole, nei college e nelle università, non nelle farmacie.