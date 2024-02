Preoccupa l'aumento dei discorsi transfobici tra i politici

Secondo un nuovo rapporto, la retorica transfobica e anti Lgbtiq+ è in aumento tra i politici in Europa. Questo suscita allarme in particolare in vista delle elezioni europee di giugno

Nell'ultimo anno il gruppo di difesa Ilga-Europe ha riscontrato un "chiaro accumulo di discorsi d'odio" contro la comunità lesbica, gay, bisessuale, trans e intersessuale (Lgbti) da parte dei politici di 32 Paesi europei, tra cui 19 Stati membri dell'Ue.

Croazia, Irlanda, Slovacchia, Spagna e Svezia sono tra gli Stati membri in cui la retorica transfobica è in aumento, mentre la transfobia è stata rilevata anche nelle discussioni parlamentari di Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Portogallo.

Strumentalizzare la narrazione anti Lgbti

I risultati fanno temere che i politici stiano strumentalizzando le narrazioni anti Lgbti per seminare odio, divisione e disinformazione in vista in particolare delle cruciali elezioni Ue di giugno, dove si prevede che l'estrema destra otterrà un'ampia fetta di voti.

Il vicepresidente del Parlamento europeo Marc Angel, che copresiede l'intergruppo Lgbti composto da 161 membri, ha dichiarato a Euronews di essere spesso scioccato dal linguaggio d'odio usato dai politici, anche in plenaria.

"Sento dichiarazioni scioccanti quando presiedo la plenaria. Se i politici usano questo tipo di linguaggio, è chiaro che anche la gente lo userà", ha spiegato, aggiungendo che l'estrema destra e gli estremisti religiosi diffondono disinformazione. "Dobbiamo essere consapevoli che esiste un movimento anti gender, finanziato dal Cremlino e da altri attori, e che dobbiamo contrastare la loro narrativa", ha aggiunto.

Elezioni europee in un clima violento

Katrin Hugendubel, direttore dell'Advocacy di Ilga-Europe, avverte che le elezioni europee si svolgeranno in un clima "più polarizzato e violento".

"I valori e gli standard fondamentali su cui è stata fondata l'Ue, il rispetto della dignità umana e dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, sono messi in discussione", ha spiegato in un'intervista.

"I diritti umani, e in particolare i diritti umani delle persone Lgbti sono messi in discussione da parte delle forze di estrema destra. I diritti e l'umanità delle persone Lgbti sono sempre più sfruttati per dividere le società e minare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani".

L'esempio di Slovacchia e Ungheria

Lo scorso maggio, l'ex primo ministro slovacco e poi ministro delle Finanze Igor Matovič ha scatenato un'ondata di indignazione per i suoi commenti su una protesta pacifica di attivisti Lgbti: "In nessun luogo ho incontrato tante persone primitive, arroganti, volgari e cattive insieme come tra questi attivisti transgender", ha detto, aggiungendo che "dobbiamo proteggere i nostri figli da queste 'persone'".

A luglio, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha accusato l'Ue di aver abbandonato l'eredità cristiana a favore del "paganesimo edonistico delle campagne di genere Lgbtq+", che a suo dire sono state condotte contro l'Ungheria.

Secondo l'Ilga, questi discorsi contribuiscono a un ulteriore aumento delle aggressioni fisiche: solo un Paese dell'Ue non ha riportato alcun crimine d'odio contro la comunità queer nell'ultimo anno.

Anche le manifestazioni del Pride sono state bersaglio di attacchi recenti, con la polizia austriaca che ha sventato un progetto di attentato terroristico alla parata del pride di Vienna lo scorso giugno.

Le persone trans "demonizzate" dai politici

Il rapporto rileva inoltre che le persone trans, e i bambini in particolare, vengono demonizzati dai politici che utilizzano sempre più spesso la paura per creare opposizione all'accesso dei minori trans all'assistenza sanitaria e scetticismo nei confronti dell'educazione sessuale.

"I politici stanno demonizzando la comunità Lgbti e usano i bambini come argomento per dimostrare che devono essere protetti dal male", ha detto Hugendubel. "La demonizzazione e la paura hanno in realtà un impatto negativo non solo sui giovani Lgbti, tra cui si registra un aumento dei problemi di salute mentale e dei tassi di suicidio, ma su tutti i bambini della nostra società. E questo è davvero, davvero preoccupante".

Nel 2021, l'Ungheria ha introdotto una legislazione che limitava i contenuti Lgbti nelle scuole, che secondo i critici ostacolava la comprensione dei diritti umani e riproduttivi. La mossa ha scatenato un'intensa reazione e una condanna da parte di Bruxelles, che continua a trattenere una piccola quantità di fondi Ue destinati all' Ungheria a causa delle misure adottate.

Hugendubel afferma che il governo di Orbán sta usando la questione per iniziare una guerra culturale. "Il governo sta usando i diritti Lgbti per distrarre da altri problemi, per metterli al centro del dibattito, per radunare i propri elettori, per dividere le società", spiega l'autrice, "in realtà, per assicurarsi che nessuno parli dei veri problemi".

Ma la tendenza è pervasiva in tutta l'Ue, con la retorica anti Lgbti che aumenta in vista di votazioni chiave o riforme legali, come la riforma del riconoscimento del genere in corso in Germania.

Occhi puntati sulle elezioni europee

Hugendubel elogia gli Stati membri per essersi espressi contro le violazioni Lgbti e per aver sostenuto le procedure di infrazione contro l'Ungheria, ma afferma che è necessario fare di più per difendere i diritti fondamentali e salvaguardare i processi democratici. "Chiediamo a tutti, e in particolare ai politici, di assumersi le proprie responsabilità e di parlare di diritti umani, di parlare chiaramente contro la disinformazione", ha spiegato.

"Abbiamo visto che in Spagna, dove c'è stata un'enorme ondata di attacchi anti trans quando il governo stava riformando il riconoscimento legale del genere, il governo ha portato a termine la riforma. E questo è il tipo di persistenza che dobbiamo vedere".

I risultati giungono mentre l'Europa si prepara alle elezioni del Parlamento europeo, previste per l'inizio di giugno. Circa 350 milioni di elettori aventi diritto saranno chiamati a votare. I gruppi parlamentari di sinistra, liberali e di centrodestra hanno già firmato una Dichiarazione sulla promozione dei diritti Lgbtiq+ in vista del voto.

Ma Hugendubel afferma che i candidati e i partiti devono fare di più per esprimersi contro i preoccupanti modelli di retorica divisiva. "Nella campagna elettorale, nello specifico, è necessario che tutti si impegnino contro la polarizzazione e contro il fatto che il dibattito sta diventando sempre più violento", ha detto Hugendubel, "quindi chiediamo di ragionare. Chiediamo calma. Chiediamo comprensione".

Un recente rapporto del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ha rilevato che la disinformazione che utilizza "stereotipi basati sull'identità" è una minaccia crescente per la democrazia e potrebbe essere utilizzata come parte di campagne sostenute dall'estero per interferire nel voto di giugno.