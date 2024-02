Di Euronews

L'Unione europea deve essere pronta a "mettere il turbo" alla sua capacità industriale di difesa, nei prossimi cinque anni, per far fronte alla minaccia della Russia, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

L'acquisto congiunto di equipaggiamenti militari è un punto chiave della strategia industriale di difesa europea che presenterà nelle prossime settimane.

Uno degli obiettivi centrali del programma europeo di investimenti sarà quello di dare priorità agli acquisti congiunti nel settore della difesa. Proprio come abbiamo fatto con successo con i vaccini o, ad esempio, con il gas naturale Ursula von der Leyen presidente Commissione Ue

"Questo ci aiuterà a ridurre la frammentazione. Ma per farlo dobbiamo inviare collettivamente un segnale forte all'industria".

Acquisti congiunti nell'Ue

Il blocco ha fatto ricorso ad acquisti congiunti per far fronte alle crisi più pressanti degli ultimi anni, in particolare quando la Commissione ha organizzato l'acquisto di vaccini contro il coronavirus per evitare che i 27 Stati membri si facessero concorrenza. Un modello simile è stato poi utilizzato per comprare gas non russo in seguito alla crisi energetica.

La strategia industriale di difesa seguirà questo modello, ha spiegato von der Leyen, e incanalerà i fondi dell'Ue in progetti con il maggior impatto possibile.

L'uso dei fondi europei dovrà essere strettamente limitato a scopi industriali, di ricerca e innovazione, poiché i trattati vietano al bilancio comune di finanziare operazioni con implicazioni militari o di difesa.

Per questo motivo le forniture di armi all'Ucraina da parte del blocco sono state effettuate attraverso uno strumento fuori bilancio, chiamato Fondo europeo per la pace (EPF), che rimborsa parzialmente il costo delle donazioni. L'EPF è rimasto inattivo per mesi a causa di un lungo veto ungherese e di un processo interno di riforma.

Uno dei punti principali è dunque la facilitazione degli accordi di acquisto anticipato con l'industria della difesa, per dare ordini stabili e prevedibili nel lungo periodo e per ricostruire, rifornire e modernizzare le forze armate degli Stati membri.

I favorevoli e i contrari alla strategia industriale di difesa Ue

L'idea è sostenuta dal Ppe, il gruppo politico più numeroso del Parlamento.

David McAllister, eurodeputato tedesco dei Popolari, sostiene che "al momento gli Stati membri spendono troppo a livello nazionale". E aggiunge: "Dobbiamo cooperare più strettamente in Europa. Abbiamo bisogno di più tecnologia e competenze in materia di difesa. Dobbiamo acquistare insieme più attrezzature per la difesa. E se l'Unione europea può avviare questo processo, facendo sì che gli Stati membri lavorino a più stretto contatto, è nel nostro interesse".

Ma non tutti i membri del Parlamento europeo sono d'accordo con questo punto di vista. Alla Sinistra non piace perchéritiene che l'acquisto congiunto sia "una procedura pessima e antidemocratica".

Marc Botenga, eurodeputato belga della Sinistra, analizza le criticità: "Le misure in cantiere avranno innanzitutto un impatto molto importante sull'industria dell'Ue, perché sponsorizzeremo la produzione di armi. Questo, da un lato, spingerà alcune aziende, quelle che producono armi, a scapito di altre. In secondo luogo, all'interno di alcune imprese, quelle che potrebbero produrre, ad esempio, aerei Canadair, aerei antincendio, saranno spinte e incoraggiate a produrre armi. Non è questo il tipo di Europa che vogliamo".

Von der Leyen ha anche detto di voler utilizzare i profitti inaspettati derivanti dal congelamento dei beni russi per acquistare equipaggiamenti militari per l'Ucraina, anche se il percorso legale per farlo rimane ancora incerto.