Il Parlamento europeo chiede misure contro le interferenze russe

Dopo il caso dell'eurodeputata lettone accusata di essere una spia al servizio di Mosca, una risoluzione del Parlamento europeo chiede misure contro le interferenze russe nei processi decisionali dell'Unione

PUBBLICITÀ

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che chiede di frenare i tentativi della Russia di interferire nel processo decisionale dell'Unione. Gli sforzi di Mosca di ricostruire una rete di alleati in Europa, si legge nel testo, rappresentano un grosso pericolo per la democrazia, anche e soprattutto in vista delle elezioni di giugno.

Hanno votato a favore praticamente tutti i gruppi politici dell'Eurocamera, tranne Identità e Democrazia e parte della Sinistra. Contrari anche gli eurodeputati indipendentisti catalani.

Nessun parlamentare della Lega ha partecipato alla votazione finale, boicottando una risoluzione ritenuta "oggetto di vergognosa strumentalizzazione da parte della sinistra, che ha inserito nel testo fake news e allusioni contro la Lega, non solo mai dimostrate dai fatti, ma persino smentite dalla magistratura italiana".

"Se qualcuno al Parlamento europeo lavora per e con Putin, non dovrebbe avere la possibilità di parlare in quest'Aula" Vlad Gheorghe Eurodeputato di Renew Europe

L'eurodeputata accusata di spionaggio

Un caso eclatante di possibile ingerenza riguarda proprio una deputata del Parlamento europeo: Tatjana Ždanoka, figlia di un ufficiale della marina sovietica e rappresentante della minoranza russofona in Lettonia, è stata accusata in un'inchiesta giornalistica congiunta di essere un'agente dei servizi segreti di Mosca.

In aula si è difesa così: "Dicono che Tatjana Ždanokaè un'agente. Sì, sono un'agente, un'agente per la pace, per l'Europa libera dal fascismo, per i diritti delle minoranze, per l'Europa unita da Lisbona agli Urali".

Il Parlamento europeo ha aperto un'indagine sul caso Ždanoka, che ha messo in allarme anche il gruppo politico a cui apparteneva fino ad aprile 2022, i Verdi Alleanza libera per l'Europa, da cui è fuoriuscita perché non condivideva la condanna all'invasione dell'Ucraina.

Il Parlamento preoccupato

Gli eurodeputati sembrano molto preoccupati delle possibili interferenze russe.

"La Russia ora si sta riprendendo. Il Cremlino si sta riprendendo. Cercano di riorganizzare i loro alleati in diverse aree. Perché quando è iniziata questa guerra su larga scala, questi alleati sono rimasti in silenzio. Ora sono di nuovo molto più coraggiosi nell'esprimersi", dice a Euronews la popolare lituana Rasa Juknevičienė.

L'eurodeputato liberale romeno Vlad Gheorghe ha proposto ulteriori sanzioni contro qualsiasi collega che venga coinvolto in casi di cooperazione con la Russia.

"Se qualcuno al Parlamento europeo lavora per e con Putin, non dovrebbe avere la possibilità di parlare in quest'Aula, perché la sua voce è la voce della propaganda".