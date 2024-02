Elezioni in Russia, respinta la candidatura di Boris Nadezhdin

Di Euronews

La Commissione elettorale centrale ha invalidato oltre novemila firme presentate dal politico anti-guerra Nadezhdin per la sua candidatura alle presidenziali del prossimo 17 marzo

La Commissione elettorale centrale ha invalidato 9.147 firme a sostegno del candidato presidenziale russo Boris Nadezhdin, rivale anti-guerra di Vladimir Putin. Su 104.734 firme presentate, gli esperti hanno controllato sessantamila firme, mentre la percentuale di vizi ammessa dalla legge è del 5%. La notizia è stata riportata da fonti locali.

Il vicepresidente della Commissione elettorale centrale Nikolai Bulaev ha fatto poi sapere che alla verifica dei fogli delle firme non era presente nemmeno un rappresentante di Nadezhdin. Le elezioni presidenziali sono in programma per il prossimo 17 marzo.

Il programma che aveva presentato Nadezhdin

Il candidato apertamente anti-guerra aveva promesso di porre fine ai combattimenti in Ucraina e di liberare i prigionieri politici. Tra le priorità da lui indicate, lo stop al reclutamento dei coscritti e la volontà di riavviare negoziati e dialogo con i Paesi dell'Occidente. Il liberale ha anche speso parole di distensione nei confronti delle comunità Lgbtq+.

