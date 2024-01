L'Unione europea, se necessario, troverà un modo per aggirare il veto di Viktor Orbán e approvare il fondo speciale di 50 miliardi di euro per l'Ucraina, ha dichiarato Ursula von der Leyen

PUBBLICITÀ

Il pacchetto di risorse Ue, concepito per fornire a Kiev un sostegno finanziario fino al 2027, è bloccato dall'Ungheria, un'impasse che ha lasciato Bruxelles di fatto senza fondi per la nazione devastata dalla guerra.

Dopo il vertice di metà dicembre, in cui Viktor Orbán ha messo in atto la sua minaccia e ha fatto deragliare il voto unanime, i leader dell'Ue si riuniranno nuovamente il 1° febbraio per un secondo tentativo.

"Credo sia molto importante impegnarsi con tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea per rendere operativi i 50 miliardi di euro per quattro anni destinati all'Ucraina" ha dichiarato il presidente della Commissione europea a un gruppo di media, tra cui Euronews, durante il World Economic Forum (WEF) di Davos, in Svizzera.

"Questa è la fase in cui ci troviamo ora. È la preparazione del Consiglio europeo straordinario del 1° febbraio. È un lavoro duro. Abbiamo discusso molte questioni diverse".

Le richieste dell'Ungheria

In vista dell'incontro, i funzionari ungheresi hanno avanzato due richieste chiave in cambio della revoca del veto: la suddivisione dello strumento inquattro tranche annuali, che consentirebbe a Orbán di bloccare il denaro in una fase successiva, e la proroga della scadenza per la spesa dei fondi di recupero Covid-19, che darebbe a Budapest più tempo per sbloccare il denaro congelato.

Von der Leyen non ha commentato queste richieste, ma ha chiarito che il blocco troverà un modo per approvare il fondo da 50 miliardi di euro, con o senza la benedizione dell'Ungheria.

"La mia priorità personale è avere un accordo da parte dei 27 (Paesi). E se ciò non fosse possibile, siamo pronti a raggiungere un accordo a 26", ha dichiarato il capo della Commissione. Ma sostengo e preferisco fortemente un accordo a 27".

Il piano B per sbloccare le risorse

Sebbene i funzionari dell'Ue abbiano evitato di discutere pubblicamente di questo piano B, le parole di von der Leyen riflettono che il lavoro è ben avviato per evitare che si ripeta il fiasco di dicembre. Il Financial Times ha riferito in precedenza che Bruxelles stava elaborando un'alternativa che avrebbe permesso alla Commissione di prendere in prestito 20 miliardi di euro sui mercati finanziari.

Durante un incontro bilaterale a Davos, la von der Leyen ha promesso a Volodymyr Zelensky che il suo esecutivo si impegnerà per "garantire i mezzi per recuperare, ricostruire e riformare" attraverso lo strumento proposto.

"Ci siamo concentrati sulla necessità di sbloccare la decisione di fornire all'Ucraina 50 miliardi di euro di assistenza a lungo termine da parte dell'Ue al vertice (di febbraio). L'Ucraina spera in un consenso su questo tema", ha dichiarato Zelenskyy dopo l'incontro.

Aiuti in stallo

In precedenza, martedì, von der Leyen ha tenuto un discorso al World Economic Forum sottolineando l'urgente necessità di fornire all'Ucraina "finanziamenti prevedibili per tutto il 2024 e oltre". L'obiettivo è diventato ancora più urgente di fronte allo stallo legislativo di Washington, dove i repubblicani ostacolano la concessione di nuovi finanziamenti.

"L'Ucraina può prevalere in questa guerra. Ma dobbiamo continuare a dare forza alla loro resistenza", ha detto von der Leyen a Davos.

"Hanno bisogno di una fornitura sufficiente e costante di armi per difendere l'Ucraina e riconquistare il suo territorio legittimo. Hanno bisogno di capacità di dissuadere futuri attacchi da parte della Russia. E hanno anche bisogno di speranza", ha concluso la presidente della Commissione europea.