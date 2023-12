Věra Jourová, vice presidente della Commissione europea, ha pubblicamente criticato la campagna, definendola fuorviante e piena di "bugie verificabili"

"Questa campagna di affissioni è oltraggiosa e scandalosa, questa campagna offende Ursula von der Leyen, offende anche me e credo la maggior parte, se non tutti, i membri del Collegio" dei commissari, ha detto Jourová martedì pomeriggio, rispondendo a una domanda di Euronews.

"Non mostra qualcosa che nel gergo diplomatico europeo chiamiamo cooperazione sincera".

I cartelloni, che hanno iniziato a comparire per le strade dell'Ungheria a metà novembre, raffigurano von der Leyen, presidente della Commissione europea, in piedi accanto ad Alexander Soros, il 38enne figlio del miliardario George Soros e attuale presidente della Open Society Foundations.

Sebbene la famiglia Soros e l'Osf, che sostiene le organizzazioni della società civile in tutto il mondo attraverso sovvenzioni, siano stati malvisti dal governo ungherese in passato, la campagna condotta dallo Stato prende di mira personalmente von der Leyen per la prima volta.

I cartelloni hanno lo scopo di promuovere una consultazione nazionale non vincolante, che chiede ai cittadini ungheresi di esprimersi su una selezione di politiche dell'Ue.

Ai partecipanti viene chiesto di scegliere tra due possibili risposte, una contraria e una favorevole.

Il sondaggio, il cui linguaggio è fortemente incendiario e ingannevole, è stato spedito alle famiglie ungheresi con scadenza 10 gennaio ed è disponibile anche una versione online.

Interrogata sul contenuto della consultazione, Věra Jourová ha descritto le domande e le risposte come "bugie verificabili".

Per esempio, Bruxelles vuole "abolire il sostegno pubblico per i costi delle utenze": è una bugia.

Bruxelles vuole 'abolire l'imposta ungherese sulle perdite': è una bugia, spetta agli Stati membri decidere", ha detto Jourová, smentendo il questionario.

"Il presunto sostegno di Bruxelles alle organizzazioni palestinesi sta raggiungendo Hamas" è una pura bugia: abbiamo chiarito esattamente cosa stiamo facendo, che tipo di controllo stiamo intraprendendo per essere assolutamente sicuri che il nostro denaro non finisca nelle mani di Hamas", ha aggiunto, riferendosi all'esame urgente della Commissione sui fondi di sviluppo per i territori palestinesi che non ha riscontrato alcuna perdita.

"Potrei continuare, la campagna sta cercando di fuorviare i cittadini ungheresi e noi dobbiamo dissentire nettamente".

I commenti di Jourová rappresentano la più feroce denuncia, fino ad oggi, dell'ultimo tentativo del primo Ministro Viktor Orbán di minare il processo decisionale dell'Ue.

Il mese scorso, un portavoce della Commissione ha dichiarato che la presidente von der Leyen, dopo aver visto i cartelloni, è rimasta "indifferente".

Quest'ultima "ha piena fiducia nella capacità dell'opinione pubblica ungherese di farsi un'idea propria sulla base di informazioni oggettive e concrete in merito a ciò che facciamo", ha dichiarato il portavoce.

"Siamo chiari: sappiamo che non è la prima volta, probabilmente non sarà l'ultima, abbiamo crisi da gestire e politiche da attuare".

Tuttavia, i cartelloni e la consultazione hanno alzato la temperatura della resa dei conti tra Bruxelles e Budapest, in un momento critico in cui Viktor Orbán minaccia di interrompere il sostegno del blocco all'Ucraina e di impedire i colloqui di adesione.

La spinta dell'opposizione di Orbán ha visto attacchi multipli contro la credibilità della Commissione e l'autorità di von der Leyen.

"Piuttosto che analizzare a lungo le strutture europee, basta pensare alla vostra esperienza quotidiana con la stampa - a quanto spesso sembra al pubblico che l'Europa sia gestita dalla Commissione e dal suo presidente", ha detto il premier in un recente discorso.

"Pensiamo a lei e leggiamo le sue parole come se stesse parlando un leader dell'Europa, mentre in realtà è una nostra dipendente, una nostra collaboratrice retribuita, il cui compito è quello di eseguire ciò che decidiamo".

Le tensioni sono destinate ad aumentare ulteriormente nel corso della settimana, durante il previsto vertice dell'Ue.