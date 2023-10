A Granada, in Spagna, è cominciato il vertice della Comunità politica europea: ma i leader di Azerbaigian e Turchia non si sono presentati

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dato forfait per per un raffreddore, mentre La decisione dell'azero İlham Aliyev, uno dei più attesi dopo l'invasione della regione contesa del Nagorno-Karabakh, è dovuta a una "atmosfera anti-azera", ha dichiarato un funzionario del Paese all'Afp.

Il vertice di Granada ospita i rappresentanti di 45 Paesi europeiin un formato informale, divisi prima in quattro gruppi di lavoro per discutere di multilateralismo, ambiente e questioni digitali, compresa l'intelligenza artificiale, con la guerra in Ucraina come tema generale.

Ci sarà spazio poi per alcuni incontri bilaterali o ristretti, tra cui quello fra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

La questione del Nagorno-Karabakh al centro del vertice

Una delle questioni più scottanti del vertice riguarda l'offensiva militare per riprendere il controllo del Nagorno-Karabakh da parte dell'Azerbaigian contro i separatisti armeni, che ha provocato un esodo di massa dall'enclave.

L'Unione europea ha condannato l'offensiva dell'Azerbaigian e il presidente Michel ha dichiarato a Euronews di essere "estremamente deluso" dall'iniziativa azera, invitando al negoziato e sottolineando però "una grande responsabilità da parte dell'Azerbaigian".

L'Ue ha anche promesso milioni di aiuti umanitari all'Armenia, mentre la Francia, martedì, ha annunciato che consegnerà equipaggiamenti militari a Yerevan.

Anche le tensioni nei Balcani dovrebbero essere al centro dell'agenda, con un incontro tra il presidente serbo Aleksandar Vučić e Vjosa Osmani, presidente del Kosovo, che tuttavia ricopre un ruolo di Osmani in gran parte rappresentativo.

Una giornata produttiva per l'Ucraina

A Granada c'è pure Volodymyr Zelensky, che esporrà ai suoi omologhi "proposte sostanziali" per migliorare l'architettura di sicurezza europea.

"La priorità principale dell'Ucraina, soprattutto con l'avvicinarsi dell'inverno, è il rafforzamento della difesa aerea", ha detto al suo arrivo, citando "nuovi accordi con i partner" che devono essere finalizzati e attuati.

"Questa dovrebbe essere una giornata produttiva per l'Ucraina e per l'Europa nel suo complesso". Zelensky incontrerà in un bilaterale il presidente francese Emmanuel Macron ha già parlato con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni del supporto italiano alla difesa dell'Ucraina, e dell'iniziativa per esportare il grano ucraino in Africa.

Meloni ha pure annunciato al suo arrivo un bilaterale con il cancelliere tedesco Scholz e commentato l'accordo sul regolamento di gestione delle crisi migratorie raggiunto fra i Paesi dell'Unione a Bruxelles. "Sono soddisfatta di un contesto che va incontro alle esigenze italiane. Sono contenta del fatto che credo si sia dimostrato che siamo tutt'altro che isolati in questa trattativa".

Il vertice della Comunità politica europea sarà seguito, sempre a Granada, da una riunione informale del Consiglio europeo, in cui i 27 capi di Stato e di governo dell'Ue dovrebbero discutere di allargamento, migrazione e delle priorità per la prossima legislatura.