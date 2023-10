Migranti, accordo nell'Ue sul regolamento di gestione delle crisi

Gli ambasciatori dei Paesi dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo sul regolamento sulla gestione delle crisi migratorie, tassello cruciale del Pact on Migration

L'accordoè stato raggiunto durante una riunione dei rappresentanti nazionali a Bruxelles, incaricati di portare a termine il lavoro che i ministri degli Interni non erano riusciti a concludere la settimana scorsa, quando un dissidio fra Germania e Italia sul ruolo delle Ong aveva inaspettatamente bloccato l'intesa.

Lo stallo tra Roma e Berlino aveva vanificato il tentativo della presidenza spagnola dell'Ue di trovare un compromesso, ma dopo le consultazioni con i rispettivi governi nazionali, gli ambasciatori sono riusciti a superare l'impasse nel primo pomeriggio del 4 ottobre: Ungheria e Polonia hanno comunque votato contro, mentre Austria, Cechia e Slovacchia si sono astenute. Fonti diplomatiche italiane ritengono ora il testo "più equilibrato".

Il Consiglio dell'Ue utilizzerà ora questo accordo preliminare come posizione comune nei negoziati con il Parlamento europeo sul regolamento in questione.

Un regolamento per le crisi migratorie

Il regolamento prevede regole eccezionali per gestire a livello europeo i momenti di arrivi di massa di migranti. Secondo la proposta originaria, gli Stati membri sarebbero autorizzati ad applicare misure più severe quando un improvviso afflusso minaccia di sovraccaricare il loro sistema di asilo.

I governi potrebbero trattenere i richiedenti asilo alla frontiera per periodi più lunghi mentre le loro richieste di protezione internazionale vengono esaminate, nella cosiddetta "border procedure". Anche il periodo di detenzione di coloro che hanno visto respinte le proprie richieste potrebbe essere esteso oltre il massimo legale consentito in momenti ordinari, in modo da avere più tempo per completare il processo di rimpatrio.

Le deroghe proposte sono state criticate dalle Ong che denunciano i rischi per i diritti delle persone migranti tra detenzione, mancanza di garanzie nei processi d'asilo e respingimenti verso Paesi non sicuri.

D'altra parte, il regolamento prevede la possibilità di accelerare le richieste di asilo di persone che fuggono da una particolare situazione di pericolo straordinario, come un conflitto armato. Il regime speciale permetterebbe di aggirare il sistema convenzionale, spesso lungo e macchinoso, garantendo protezione immediata a determinate categorie di persone: qualcosa di molto simile alla direttiva sulla protezione temporanea, che è stata attivata per la prima volta nel marzo dello scorso anno per gli ucraini e rinnovata fino a marzo 2025 proprio nell'ultima riunione dei ministri dell'Interno.

L'accordo apre le porte al negoziato con il Parlamento europeo, e spiana la strada alla conclusione del Pact on Migration, la complessa riforma della politica migratoria comunitaria, che le istituzioni sperano di portare a termine prima delle elezioni europee del 2024.

"La presidenza spagnola è la finestra di opportunità per concludere il Patto sulla migrazione: ora o mai più", ha dichiarato la scorsa settimana a Euronews Juan Fernando López Aguilar, eurodeputato socialista spagnolo relatore per il regolamento sulle situazioni di crisi.