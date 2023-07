Di Euronews

A una settimana dalla scadenza dell**'iniziativa per i cereali del Mar Nero**, non è ancora chiaro se la Russia farà un passo indietro dopo la minaccia di non prorogare l'accordo di esportazione concordato con l'Ucraina.

Mosca afferma che i paesi poveri ricevono "non più del 3%" dei circa 30 milioni di tonnellate di cereali ucraini e altri prodotti alimentari esportati dal luglio 2022, in base all'accordo. Un'accusa respinta dalla Commissione europea.

"La Russia, anche se afferma che l'accordo sta avvantaggiando gli europei o gli ucraini, sta effettivamente registrando un aumento dei profitti dal proprio commercio di fertilizzanti, grano e cereali, che stanno rubando anche dall'Ucraina. Quindi, tutto ciò che viene dalla Russia è fondamentalmente solo bugie e bugie legate alla campagna illegale contro l'Ucraina", ha dichiarato Peter Stano, portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea.

Ora Mosca chiede anche la rimozione degli ostacoli alle sue esportazioni di questi prodotti. Uno dei più importanti è la possibilità per la Banca agricola russa di essere nuovamente accettata nel sistema di pagamento internazionale SWIFT. Un’iniziativa negoziata dall'ONU.

Farhan Haq, vice portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite ha fatto notare che "La Russia ha fatto qualche richiesta ragionevole per poter avere le sue esportazioni sui mercati mondiali. E quelle esportazioni non sono soggette a sanzioni e dovrebbero essere autorizzate a raggiungere i mercati mondiali. Ma ci sono stati diversi ostacoli: ostacoli burocratici , ostacoli legali, ostacoli coinvolti, quali decisioni le aziende sono disposte a prendere o non sono disposte a prendere."

Altro mediatore cruciale la Turchia, dove sabato a Istanbul, il presidente ucraino Zelensky, incontrando il suo omologo Erdogan, ha chiesto una proroga dell'accordo.

Se questo non accadrà, è probabile che i prezzi del cibo aumentino ancora, peggiorando ulteriormente la crisi umanitaria in alcuni paesi, come Afghanistan, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan e Yemen.