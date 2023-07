Per la Russia è sempre più difficile aggirare le sanzioni europee

In un'intervista a Euronews, l'inviato speciale per le sanzioni dell'Unione David O’Sullivan rimarca il comportamento di molti Paesi, che si stanno smarcando dall'aggiramento delle misure restrittive

I Paesi che hanno permesso alla Russia di aggirare le sanzioni europee stanno ora contrastando la riesportazione dei prodotti sotto embargo.

Come spiega in questo video David O'Sullivan, inviato speciale dell'Ue per le sanzioni, gli Stati del Caucaso e dell'Asia centrale non vogliono più essere utilizzati da Mosca per rifornire il suo esercito di materiali letali.

A suo giudizio, le sanzioni stanno avendo un effetto considerevole sull'economia russa, visto il deficit del bilancio statale e le difficoltà nell'approvvigionamento per la macchina militare.