Il Tribunale dell'Unione europea contesta l'approvazione da parte della Commissione di un pacchetto da 130 milioni di euro, garantito dall'Italia nel 2020. I beneficiari erano Neos, Blue Panorama ed Air Dolomiti

Il Tribunale dell'Unione europea, uno dei due organi giurisdizionali della Corte di Giustizia dell'Ue, ha di nuovo annullato l'approvazione della Commissione europea di aiuto finanziarioconcesso durante la pandemia di Covid19.

130 milioni a tre compagnie aeree

Anche in questo caso si tratta di una misura destinata al settore del trasporto aereo: 130 milioni di euro per tre compagnie italiane minori, Neos, Blue Panorama e Air Dolomiti.

È il secondo caso in poche settimane, dopo l'annullamento di un pacchetto di aiuti finanziari da sei miliardi di euro della Germania alla sua compagnia di bandiera, Lufthansa.

Entrambe le misure di sostegno sono stati concesse per sostenere le compagnie aeree a fonte dell'eccezionale perdita di introiti causata dalla pandemia, ed entrambe sono state impugnatedalla compagnia aerea low cost Ryanair, che in un comunicato stampa accoglie favorevolmente la decisione e definisce gli aiuti di Stato "discriminatori".

La compagnia irlandese contesta in totale 40 miliardi di euro di aiuti di Stato forniti dai governi dell'Ue alle proprie compagnie aeree, che reputa "distorsivi del mercato".

Gli errori della Commissione

Come nel caso di Lufthansa, il Tribunale ha riscontrato errori nella valutazione della Commissione. In particolare, una delle condizioni di ammissibilità previste per beneficiare dell'aiuto di Stato era la retribuzione da garantire ai dipendenti di stanza in Italia, che doveva essere pari o superiore a quella minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo

Secondo la sentenza del Tribunale, la Commissione europea ha sbagliato a non avviare un procedimento d’indagine formale sull'aiuto di Stato in questione e la sua decisione viene quindi annullata.

L'esecutivo comunitario, che ha la possibilità di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Ue, afferma che esaminerà attentamente la sentenza prima di intraprendere qualunque iniziativa.