Elezioni amministrative: affluenza in calo rispetto al 2018

Si sono chiuse le urne per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con un dato definitivo di affluenza del circa il 59% in calo di quasi tre punti percentuali rispetto alla scorsa tornata elettorale.

I 4.9 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne per scegliere i sindaci di 595 comuni, tra cui 13 capoluoghi.

Affluenza in calo

Il dato di affluenza si è assestato al 59.03% subito dopo le 15 per i comuni suddivisi in 5426 sezioni elettorali. Nel precedente turno, tenutosi nel 2018, la partecipazione era stata del 61.22%.

Secondo YouTrend al Nord si registra il calo di affluenza più marcato rispetto al Centro e al Sud, mentre hanno la meglio i comuni i cui sindaci uscenti provengono da liste civiche.

Il comune che ha registrato il dato di affluenza più alto è stato registrato a Balocco, in provincia di Vercelli, con il 90,6%. Di contro il comune con l'affluenza più bassa è statoCairano, in provincia di Avellino, con un dato del 23%.

"Purtroppo c'è questa disaffezione che bisogna cercare di contrastare smettendo di cercare di vedere la politica come qualcosa di negativo per cui la gente è convinta che sia inutile andare a votare", ha dichiarato il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un'iniziativa a Palazzo Lombardia, commentando i dati sull'astensionismo alle elezioni amministrative.

"Bisogna far capire che il diritto al voto, non dico sia un dovere, ma è un'opportunità che i cittadini devono sapercogliere", ha aggiunto.

"Ci aspettiamo risultati positivi, abbiamo candidature forti e radicate, con coalizioni ampie. Ci sono segnali positivi, ma il dato dell'astensione è negativo per tutti", ha detto la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, a Radio Immagina.

Turni elettorali e ballottaggi

Dei 595 comuni, anche 13 capoluoghi sono stati chiamati a eleggere la nuova amministrazione comunale: Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza.

Le regioni a statuto ordinario hanno tenuto le elezioni comunali nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 maggio. Un eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Le urne per le regioni a statuto speciale del Trentino e la Valle d'Aosta saranno aperte il 21 maggio 2023, con un probabile ballottaggio il 4 giugno. Icomuni della regione autonoma della Sicilia e della Sardegna voteranno per il loro primo turno il 28 e 29 maggio in concomitanza con i ballottaggi nel resto delle regioni ordinarie. L'eventuale ballottaggio per queste due regioni a statuto speciale si svolgerà domenica 11 e lunedì 12 giugno 2023.

In Friuli Venezia Giulia si è già votato il 2 e 3 aprile scorsi.