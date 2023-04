I sei motivi di attrito tra Cina e Unione europea

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lo ha ammesso in un recente discorso pubblico: le relazioni tra Unione europea e Cina sono diventate più difficili negli ultimi anni.

Questo video spiega i sei motivi principali di attrito tra Pechino e Bruxelles, dalle dispute commerciali e dalle sanzioni reciproche, fino alla messa al bando di TikTok in vari Paesi e nelle istituzioni comunitarie.

Senza dimenticare l'argomento più attuale di tutti: la guerra in Ucraina, in cui la Cina vorrebbe imporsi come mediatore neutrale, mentre l'Ue le chiede di condannare esplicitamente l'invasione russa.