Per chi fa la spesa in mercati e supermercati di ogni angolo del Vecchio Continente sembra quasi impossibile, eppure l'inflazione nell'Eurozona è leggermente diminuita anche a febbraio.

Almeno è quanto confermato dai dati raccolti da Eurostat: stima del 8,5%, in calo rispetto all'8,6% di gennaio.

Cibo, alcol e tabacco hanno registrato il tasso annuo più elevato, raggiungendo il 15%, rispetto al 14,1% di gennaio.

Segue l'energia, con il 13,7%, in netto calo rispetto al 18,9% di gennaio.

Subito dopo, i beni energetici non industriali (6.8% rispetto al 6.7% di gennaio).

La presidente della BCE Christine Lagarde e il Governatore della Banca di Finlandia Olli Rehn al meeting monetario di Inari (Finlandia). 22.2.2023 Tarmo Lehtosalo/Lehtikuva

Un altro aumento di 50 punti?

In questo contesto, tutto lascia presagire che il prezzo del denaro continuerà a salire e che la Banca Centrale europea (BCE) non solo aumenterà i tassi di interesse di altri 50 punti base a marzo, ma continuerà nello stesso solco anche per il secondo trimestre dell'anno.

L'inflazione in Italia

In Italia, secondo l'Istat, l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) registra un aumento, al lordo dei tabacchi, dell'0,3% su base mensile e dell'9,2% su base annuale, rispetto al 10% di gennaio.