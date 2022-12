La Bce alza i tassi di mezzo punto percentuale (in linea con la Fed)

La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale, portando il tasso sui depositi al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,5% e quello sui prestiti marginali al 2,75%. Una mossa quella della Bce che ricalca quella della Fed di ieri che ha portato i tassi al 4,25%/4,5%.

Il consiglio direttivo della Bce "si aspetta di alzare ulteriormente i tassi". Come ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde:

"I tassi aumenteranno ancora significativamente fino a riportare l'inflazione entro il margine del 2%: questo è l'obiettivo della nostra politica monetaria".

"Non stiamo svoltando, non stiamo vacillando, stiamo mostrando determinazione in un viaggio che continua", ha detto Lagarde riferendosi al contrasto all'inflazione. "Abbiamo ancora strada da fare" ha detto Lagarde.

La Bce ha rivisto "significativamente al rialzo" le proiezioni sull'inflazione, che si porterebbe in media sull'8,4% nel 2022 per poi scendere al 6,3% nel 2023.

"L'inflazione continua - ha aggiunto Lagarde - a essere di gran lunga troppo elevata e, secondo le proiezioni, si manterrebbe su un livello superiore all'obiettivo per un periodo di tempo troppo prolungato".

L'inflazione dovrebbe registrare una "marcata riduzione" nel 2023 fino a raggiungere una media del 3,4% nel 2024 e del 2,3% nel 2025. Livelli superiori all'obietivo del 2% che spiegano perché la banca centrale ha annunciato oggi che il tasso dovranno ancora salire significativamente.

E lo spread?

Lo spread Btp-Bund si allarga fino a 202 punti base a valle della comunicazione da parte della Bce delle sue decisioni di politica monetaria, con il rendimento del decennale italiano che torna a superare il 4%, al 4,043%