Nella lotta contro la Russia l'esercito ucraino sta usando più munizioni di quante ne possa produrre. La Nato ha chiesto agli stati membri di coordinarsi e preparare, nel più breve tempo possibile, nuovi contratti di fornitura mentre le aziende produttrici di munizioni devono aumentare le capacità produttive.

Ma è così semplice attuare tutto questo? Cosa può fare la Nato per rispondere all'aumento della domanda di munizioni?

Come viene gestita attualmente la produzione di armi e munizioni

Sia le armi che le munizioni sono prodotti dalle industrie della difesa con ordini effettuati dai governi.

I paesi della Nato si impegnano a fornire una certa quantità di armi e munizioni all'alleanza militare. Tuttavia, queste quote sono solo politicamente (ma non legalmente) vincolanti, ha spiegato a Euronews, Jamie Shea, ex vicesegretario generale della NATO.

Anche prima della guerra in Ucraina, i membri dell'Alleanza Atlantica dovevano avere abbastanza munizioni a portata di mano per un mese. Fino all'invasione russa del febbraio dello scorso anno non era mai stato rivelato che molti paesi non sono affatto in grado di soddisfare le quote della Nato.

Molti paesi hanno investito maggiormente nello sviluppo di nuove tecnologie in tempo di pace che nella produzione di munizioni per i sistemi d'arma che già possiedono. Ecco perché potrebbe volerci del tempo per ottenere tutte le munizioni necessarie, ritiene Shea.

Esempio dell'industria della difesa tedesca: gli ordini tardano ad arrivare

Sebbene il consumo di munizioni superi l'attuale tasso di produzione, esercitando pressioni sulla politica di difesa, l'industria sarebbe già in grado di soddisfare la capacità richiesta, ha fatto notare a Euronews, il Dott. Hans Christoph Atzpodien, amministratore delegato dell'Associazione tedesca dell'industria della sicurezza e della difesa (BDSV). "L'industria ha effettuato pagamenti anticipati", ha detto Atzpodien.

Lo scorso dicembre l'appaltatore della difesa Rheinmetall ha annunciato l'intenzione di costruire nuovi impianti di produzione di munizioni in Germania. Ora è stato firmato anche il contratto di base per la produzione di munizioni "Gepard", secondo quanto annunciato dal ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

Tuttavia nella maggior parte dei casi mancano proprio questi ordini ufficiali, ha detto il capo del BDSV, descrivendo la situazione dal punto di vista dell'industria della difesa. "Quello di cui abbiamo bisogno sono ordini che consentano una migliore pianificazione su lunghi periodi e creino opportunità per una maggiore redditività degli investimenti".

Dove sono le scorte di munizioni della NATO?

Dopo la Guerra Fredda, i bilanci della difesa globale sono diminuiti e sempre più paesi hanno ridimensionato le proprie forze armate. Per rispondere in modo più flessibile alla domanda di armi e munizioni, e poiché era più economico e più sicuro, le scorte venivano conservate a livello nazionale.

Questo scenario sta lentamente cambiando, ha spiegato Shea, indicando come esempi il ridispiegamento permanente delle truppe statunitensi in Polonia, le forze della Nato nel Mar Nero e la riapertura della base militare britannica a Sennelager.

"Non va bene inviare carri armati nell'Europa orientale se non si inviano le munizioni allo stesso tempo", ha detto.

L'UE può coordinare la produzione di munizioni?

Analogamente all'acquisto congiunto di vaccini per il Covid-19, il presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, e il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borell, hanno proposto di controllare l'acquisto di munizioni per i paesi membri Ue.

Di per sé, questo ha un senso, ha sottolineato Shea, "più grande è il contratto, più basso è il prezzo che si può chiedere". Tuttavia, questo processo richiederebbe molto tempo a causa delle fasi di convalida a livello europeo.

Un altro ostacolo, dice, sono i diversi sistemi d'arma con cui operano i paesi europei: 176 sistemi diversi, la maggior parte dei quali utilizza munizioni diverse.

"Finché avremo 176 diversi sistemi d'arma, rispetto a solo circa 35 negli Stati Uniti, non saremo in grado di avere alcun tipo di mega-standardizzazione su un particolare tipo di proiettile o calibro", ha aggiunto Shea.

In che modo la NATO ottiene rapidamente le munizioni di cui ha bisogno?

Serve tempo. I paesi della Nato non possono trovare una soluzione per produrre munizioni sufficienti per i propri rifornimenti e per le esigenze delle forze ucraine "dall'oggi al domani", ha detto l'ex funzionario della Nato.

Questo perché, per prima cosa, l'industria non può rispondere così rapidamente alla domanda, dovendo assumere personale ed espandere gli impianti di produzione.

Dall'altro, le catene di approvvigionamento globali interrotte influiscono anche su componenti come l'elettronica o sugli esplosivi necessari per produrre munizioni.

La soluzione provvisoria

La chiave della questione dell'approvvigionamento rapido di munizioni risiede in una soluzione provvisoria, secondo Jamie Shea: la Nato ha già iniziato a appoggiarsi ai paesi al di fuori dell'Europa, paesi che utilizzano attrezzature militari occidentali, per riacquistare munizioni da loro.

Inoltre, l'industria potrebbe annullare o rinviare i contratti ai clienti per concentrarsi sulla produzione di munizioni.

Jens Stoltenberg si è recentemente recato in Corea del Sud e in Giappone per chiedere munizioni occidentali per l'Ucraina. Il Segretario generale della Narto, in quel contesto ha anche parlato di "guerra logistica o corsa contro il tempo", perché la Russia sta facendo la stessa cosa dell'Alleanza.

Tuttavia, ha aggiunto Shea, la Nato deve essere veloce perché le munizioni giocano un ruolo importante nella guerra: "Gli ucraini avranno bisogno di più armi per smorzare l'offensiva russa e avranno bisogno di una buona scorta se vogliono lanciare un'offensiva da soli".