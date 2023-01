Ci si domanda se le alghe possano diventare una riserva alimentare strategica per il futuro. La risposta potrebbe arrivare da un progetto pilota in corso nelle correnti fredde e ricche di nutrienti del Mare del Nord. Qui è stato installato un parco eolico offshore che si trova a 50 km dalla costa del Belgio.

Presso la stazione marittima di Oostende i semi di alghe zuccherine vengono monitorate da un team di scienziati dell'Università di Gand. L'obiettivo è studiare l'allevamento su larga scala di questa specie, una proteina vegetale salutare per l'alimentazione umana e animale, che ancora non fa parte delle abitudini europee.

Jessica Knoop, del gruppo di Ricerca dell'Università di Gand ci spiega che "Per ampliare e aiutare l'evoluzione di questo settore abbiamo bisogno di semplificare la legislazione, ad esempio riconoscendo le alghe come prodotto alimentare. Anche in termini di finanziamento il settore europeo ha bisogno di diverse ricerche in modo da poter coltivare specie locali nel nostro ambiente naturale."

Un progetto ambizioso e sostenibile

Il team del progetto UNITED 2020 è formato da membri proveniente da Paesi Bassi, Danimarca, Germania e Grecia. Si tratta di un investimento da nove milioni di euro, finanziato dal programma di ricerca Horizon 2020 della Commissione europea e da partner del settore privato.

Ad essere interessati ad un futuro potenziale commerciale in questo settore sono i gestori dei parchi eolici, i rivenditori di generi alimentari e altre attività industriali. Con spazio per nuovi sviluppi tecnologici.

"Ci sono molte start-up e progetti di ricerca che stanno esaminando la bioraffineria in termini di estrazione di composti dalle alghe, questo è ciò di cui abbiamo veramente bisogno per vari settori: alimenti, mangimi (animali), cosmetici o prodotti farmaceutici, fa notare Olivier de Clerck, Direttore del laboratorio dell'Università di Gand. "Se coltiviamo alghe a 50 km al largo della costa potremmo pensare a come monitorare la crescita delle alghe. Ci sono piccole start-up che stanno costruendo robot marini."

L'allevamento delle alghe può inoltre aiutare a sviluppare l’acquacoltura biologica di frutti di mare locali come ostriche e cozze e ripristinare gli ecosistemi naturali. I parchi eolici sono un partner chiave in questo progetto perché nell'area circostante queste piattaforme non è consentita la pesca o la navigazione.