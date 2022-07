La Repubblica Ceca preme l'acceleratore sul nucleare

Il dibattito sul nucleare divide i Paesi dell'UE: mentre la Germania e l'Austria guidano la spinta verso la sua eliminazione graduale, la Repubblica Ceca sta premendo sull'acceleratore.

Il Paese, infatti, che non ha sbocchi sul mare, investirà miliardi di corone ceche per costruire nuove centrali: i lavori inizieranno nel 2029 e dureranno circa 7 anni.

Per questo, quando il Parlamento europeo ha dato il suo sì a considerare il gas e il nucleare come fonti sostenibili che possono accedere a "investimenti verdi", alcuni hanno tirato un sospiro di sollievo. Come il fisico nucleare, Vladimír Wagner. "La tassonomia è un'altra burocrazia, ma se il nucleare sarà inserito nella tassonomia, la situazione risulterà un po' migliorata per il nucleare", ha dichiarato.

Come la Francia, anche la Repubblica Ceca ha spinto affinché il nucleare rientrasse nelle regole di finanza sostenibile dell'UE: il 40% dell'elettricità proviene dal nucleare.

Nel centro di Praga, però, i cittadini sono divisi, proprio come i Paesi dell'UE.

"Penso che sia un'ottima cosa e che dovremmo puntarci, soprattutto di questi tempi", ha detto una donna. Mentre è di parere opposto un uomo. "Penso che sia una decisione sbagliata perché non è affatto ecologica e inoltre ci vorrà un'eternità per costruire questi nuovi impianti nucleari", ha sottolineato. "Vivo in un Paese in cui ci sono quattro stagioni. Penso, quindi, che abbiamo bisogno dell'energia nucleare, soprattutto durante l'inverno", ha evidenziato un'altra cittadina.

In qualità di guida dell'UE per i prossimi sei mesi, dal momento che la Repubblica Ceca ha la presidenza di turno del Consiglio dell'UE, Praga dovrà trovare risposte all'aumento delle bollette energetiche, ma anche guidare l'ambiziosa transizione climatica dell'UE, preparandosi al contempo a un potenziale taglio totale del gas russo.

"Dobbiamo provvedere ai nostri cittadini europei. Dobbiamo fornire energia sufficiente per riscaldare le loro case e per far funzionare correttamente l'industria", ha specificato il ministro ceco degli Affari esteri, Jan Lipavský. "Questo non significa che abbandoneremo il Green Deal in quanto tale, ma dobbiamo migliorare il modo in cui lo realizziamo", ha aggiunto.

Intanto, la Commissione europea annuncerà mercoledì i piani per "risparmiare gas per un inverno sicuro". Ai consumatori e alle aziende verrà chiesto di abbassare il riscaldamento e di risparmiare energia. Mentre i Paesi potrebbero essere incoraggiati a sospendere l'abbandono del nucleare.