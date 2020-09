Immaginate un mondo in cui le persone potrebbero acquistare un sacchetto di erba mentre fanno la spesa settimanale al mercato degli agricoltori.

Questo è ciò che il dottor Anthony Silvaggio, ricercatore presso la Humboldt State University della California, spera di vedere un giorno.

Nel Regno Unito, il dibattito sulla legalizzazione o depenalizzazione della cannabis è stato oggetto di controversia per molti anni, con alcuni che credono che sia solo una questione di tempo prima che la Gran Bretagna segua le orme di Canada, California, Olanda e gli altri.

Ma mentre gli incendi devastano la costa occidentale degli Stati Uniti, il ghiacciaio di Thwaite in Antartide si scioglie lentamente davanti ai nostri occhi e Extinction Rebellion continua a protestare contro la distruzione degli ecosistemi del mondo, uno sguardo più da vicino alla produzione di massa di cannabis non è mai stato più urgente. La domanda che viene posta: coltivare erba fa bene o male all'ambiente?

Una banca di semi di cannabis ad Amsterdam Dutch Passion

Secondo i dati dell'International Narcotics Control Board, il Regno Unito è il più grande produttore ed esportatore di cannabis medica e scientifica al mondo. Tuttavia, ci sono state poche discussioni sull'impronta di carbonio della Gran Bretagna in relazione alla sua produzione di cannabis.

QUAL È IL MODO PIÙ VERDE PER COLTIVARE LA CANNABIS?

La coltivazione della cannabis varia enormemente in tutto il mondo, ma ci sono tre metodi che i coltivatori tendono a usare.

Il primo è coltivare la cannabis all'aperto, dove beneficia della luce solare naturale e dell'acqua piovana.

Questo metodo è spesso visto come il meno dannoso per l'ambiente, ma ciò dipende dall'uso o meno di pesticidi chimici e rodenticidi per proteggere le piante. L'approccio outdoor può anche significare colture di qualità inferiore come risultato.

Il secondo metodo consiste nel coltivare cannabis in serra utilizzando la luce solare o artificiale.

L'impatto ambientale di questo metodo varia a seconda che venga utilizzata o meno la luce artificiale, poiché si tiene conto dell'elettricità. Un'altra considerazione è quanto sia avanzata la serra stessa.

Una serie di semi di cannabis Dutch Passion

In terzo luogo, la cannabis può essere coltivata indoor utilizzando illuminazione artificiale, riscaldamento, ventilazione e persino deumidificatori. Al giorno d'oggi, questo è spesso il metodo più popolare in quanto può produrre un raccolto di qualità migliore e raccolti multipli.

Eppure la coltivazione indoor è la più dannosa per l'ambiente di tutte, a causa dell'enorme quantità di elettricità utilizzata, che a sua volta contribuisce alle emissioni di carbonio. Hai anche bisogno di abbondanti quantità di acqua per mantenere in vita le piante durante il processo di coltivazione. "Il consumo di energia è di gran lunga il problema più grande e può essere risolto coltivando in serra invece che indoor", spiega Jouke Piepenbrink, chief marketing officer di Dutch Passion, un'azienda di semi di cannabis con sede ad Amsterdam.

"Se la cannabis viene coltivata all'aperto o in serra senza luce artificiale, l'impatto ambientale è molto basso", aggiunge.

I coltivatori illegali di cannabis usano spesso il metodo di coltivazione indoor per mantenere un profilo basso, a volte anche rivolgendosi a generatori diesel o benzina per evitare di utilizzare l'energia dalla rete e sollevare sospetti.

QUINDI LA CANNABIS DEVE ESSERE LEGALIZZATA?

La questione se il divieto della cannabis stia danneggiando il pianeta, consentendo agli agricoltori non regolamentati di utilizzare queste dannose tecniche di coltivazione, è qualcosa che il Regno Unito dovrà considerare mentre infuria il dibattito sulla legalizzazione.

"Questi impatti sono il risultato della cannabis non regolamentata, ma nessuno di questi impatti sarebbe qui se non avessimo il divieto. Il divieto è la causa principale degli impatti ambientali dell'agricoltura della cannabis ", afferma il dott. Silvaggio, sociologo ambientale e membro della facoltà presso l'Humboldt Institute for Interdisciplinary Marijuana Research (HIIMR).

"È problematico sviluppare un settore che inquina in modi che ci rendono più difficile affrontare la crisi climatica.

“L'agricoltura industriale per la cannabis è dannosa per l'ambiente. La terra non ce la fa più ", conclude.

La popolarità dei prodotti a base di cannabis è aumentata durante la pandemia di coronavirus. Uno studio di Alphagreen, il più grande mercato nel Regno Unito per i prodotti CBD, ha rilevato che 8 milioni di persone avevano acquistato prodotti CBD dall'inizio dell'anno fino a maggio, pari a 150 milioni di sterline di acquisti e una crescita del 50% rispetto al 2019.

In Europa, anche la crescita dell'industria della cannabis è in costante aumento. Ciò include prodotti che invadono il mercato in paesi in cui il THC, il composto psicoattivo della cannabis, è vietato.

"Il nostro mercato è cresciuto costantemente negli ultimi anni, ma negli ultimi tre anni sono cambiate molte cose", afferma Piepenbrink, CMO di Dutch Passion.

"Vediamo molti paesi in tutto il mondo aprirsi in qualche modo, a volte iniziano con un programma medicinale, il mercato della coltivazione domestica si apre o consentono alle aziende di produrre prodotti a base di cannabis per uso ricreativo", afferma Piepenbrink.

La crescita dell'industria della cannabis nel Regno Unito potrebbe essere un'indicazione di una potenziale legalizzazione o depenalizzazione in arrivo, ma alcuni ricercatori temono che la legalizzazione non farà nulla per aiutare la crisi ambientale. Per loro, in primo luogo la politica economica deve tenere conto dell'agenda verde, affinché vengano apportate modifiche significative.

La legalizzazione associata alla politica ambientale ha il potenziale per essere positiva per l'ambiente. Dominic Corva

Il co-direttore di HIIMR, il dott. Dominic Corva, spiega. "Non puoi dire che la legalizzazione ha un impatto o un altro finché non sai con quale varietà di legalizzazione hai a che fare.

“La legalizzazione associata alla politica ambientale ha il potenziale per essere positiva per l'ambiente.

"Ho visto enormi magazzini pieni di cannabis coltivati ​​in una scala che non dovrebbe accadere, ho visto la disidratazione, specialmente in condizioni di siccità, dove i principali fiumi si seccano mesi prima del previsto. Molti dei miei colleghi hanno visto l'uso di pesticidi e rodenticidi vietati su terreni pubblici ".

AGRICOLTURA A SECCO E IMPIANTO DA COMPAGNIA

Ci sono tecniche che possono essere impiegate dai coltivatori di cannabis per migliorare la loro impronta di carbonio, afferma il dottor Corva. Vale a dire, sia l'agricoltura a secco che la piantagione da compagnia.

L'agricoltura a secco consiste nel coltivare raccolti in un clima secco, senza acqua o un sistema di irrigazione in atto. È meglio per l'ambiente perché non consuma preziose riserve d'acqua nelle regioni in cui l'acqua scarseggia, soprattutto durante i periodi di siccità.

La semina in compagnia è quando pianti insieme colture diverse, che si completano a vicenda e si beneficiano reciprocamente. Ad esempio, fagioli e mais. I fagioli amano arrampicarsi sugli alti steli di mais e il mais apprezza l'azoto fornito dai fagioli. Un altro esempio è l'erba cipollina e la lattuga, poiché l'erba cipollina respinge gli insetti che sono naturalmente attratti dalle verdure a foglia verde. Questo metodo di crescita spesso significa che la qualità delle colture può essere maggiore, ma soprattutto previene la necessità di pesticidi, poiché alcune piante respingono naturalmente gli insetti che mangiano la loro pianta compagna.

"Ma alla fine", conclude il dottor Corva, "un divieto totale della coltivazione di cannabis su larga scala è l'unico modo per affrontare la crisi ambientale. I metodi dannosi utilizzati in massa stanno distruggendo la nostra terra".

Finora l'impatto ecologico della coltivazione della cannabis deve ancora essere pienamente compreso nel mercato del Regno Unito, ma se gli Stati Uniti hanno qualcosa su cui basarsi, dovremmo pensarci prima piuttosto che dopo. Con una maggiore enfasi sulle politiche verdi e sulla potenziale legalizzazione in vista, potremmo limitare in modo significativo la distruzione ambientale, affermano gli esperti.