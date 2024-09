Lotta per l'acqua: le soluzioni innovative degli agricoltori per mantenere il terreno fertile

In Algarve, una regione del Portogallo meridionale regolarmente colpita dalla siccità, gli agricoltori indicano la strada per un consumo razionale dell'acqua che devono condividere con milioni di turisti.

Dopo la grave siccità che ha colpito la regione qualche mese fa, il governo portoghese ha minacciato i contadini dell'Algarve di imporre forti restrizioni idriche, provocando una grande protesta. I tagli, fino al 70%, non sono stati attuati.

L'Algarve è una regione che dipende dal turismo, le cui risorse idriche sono sotto pressione euronews

"La verità è che dobbiamo già convivere con le restrizioni. Alcuni sostengono che in futuro resteremo senza acqua. Ma qui già non c'è più acqua", afferma Jorge Pascoa, enologo di Quinta do Canhoto, un vigneto specializzato nell'enoturismo sulle colline sopra Albufeira, una località balneare che è diventata uno dei principali punti di interesse turistico d'Europa.

Una campagna pubblica invita i viaggiatori a moderare il consumo d'acqua euronews

Sebbene le visite e le degustazioni organizzate siano state un successo, il calo delle precipitazioni degli ultimi anni ha limitato il volume di vino prodotto. Dopo la vendemmia, a fine agosto, un tino vuoto testimonia questa dura realtà. "La qualità è buona, ma la quantità no", lamenta Pascoa.

Usare meno acqua e meglio

"La mancanza d'acqua ci ha spinto a investire in sistemi di irrigazione innovativi", spiega Edgar Vilarinho, comproprietario della cantina Quinta do Canhoto, che comprende 11 ettari di vigneti irrigati grazie al tradizionale pozzo di famiglia e un ampio spazio dedicato alla vinificazione, alle degustazioni e agli eventi.

I turisti degustano vini a Quinta do Canhoto euronews

Tra queste soluzioni si annoverano sensori che misurano in tempo reale i livelli di umidità a diverse profondità sotto le viti, con l'obiettivo di irrigare solo quando necessario. "Alla fine della campagna, avremo risparmiato acqua e migliorato la qualità della frutta, e quindi del vino", spiega Pascoa.

Edgar Vilarinho ha investito in un sistema di irrigazione sotterraneo per ridurre l'evaporazione euronews

L'azienda ha inoltre optato per un sistema di irrigazione sotterraneo che irriga direttamente le radici delle viti. Edgar Vilarinho sostiene che questo sistema gli consente di irrigare le viti una volta alla settimana, rispetto alle otto volte precedenti. "Per il momento siamo molto soddisfatti di questa soluzione, vedremo cosa succederà in seguito", afferma.

Questa tecnologia, sviluppata negli Stati Uniti, è progettata per ridurre l'evaporazione e la concorrenza di altre piante. "A lungo termine, potremmo risparmiare fino al 30% sull'acqua, usandola di meno e meglio", conferma Jorge.

I sensori monitorano i livelli di umidità del suolo in tempo reale per irrigare solo quando necessario euronews

I viticoltori sono supportati dall'associazione portoghese Smart Farm Colab, che si batte per la democratizzazione delle soluzioni digitali nelle aziende agricole. L'associazione è finanziata in parte dal governo portoghese e dall'Unione Europea.

"Il nostro obiettivo è quello di lavorare con i tecnici che sono nei campi tutto il giorno per adattare le esigenze alla tecnologia nel modo più efficace possibile. La tecnologia non prende decisioni, ma le sostiene", spiega Catia Pinto, direttore esecutivo di Smart Farm CoLab.

Catia Pinto sostiene gli agricoltori nella loro transizione digitale euronews

"Ad agosto non ha piovuto proprio e a luglio pochissimo. Qui ogni goccia conta, perché non dobbiamo dimenticare che siamo in competizione con altre industrie come quella del turismo", dice Pinto, mentre mostra i dati della stazione meteorologica installata nei vigneti.

L'Algarve, che comprende alcune delle spiagge più belle del Portogallo, è la principale regione turistica del Paese. L'anno scorso ha accolto più di cinque milioni di visitatori. È anche una meta famosa per il golf, con quasi 40 campi.

L'Algarve esporta molti prodotti agricoli, come arance e avocado euronews

L'Algarve è anche un'importante regione agricola. Negli ultimi anni si è orientata verso le colture di agrumi, come le arance, e di avocado, particolarmente esigenti in termini di risorse idriche.

"Queste coltivazioni ci costringono a trovare soluzioni, come la creazione di bacini e la ricerca di acqua a maggiori profondità, ma spesso sono un vaso di Pandora. Risolviamo questo problema, ma ne creiamo altri per il futuro", spiega Luis Silva, proprietario di Quinta do Freixo, un'azienda agricola situata a 20 minuti di auto da Albufeira, mecca dell'ecoturismo in Algarve.

Trasformare il terreno in una spugna

Dopo diversi decenni di agricoltura biologica, Luis Silva sostiene ora una "gestione olistica" della sua tenuta, applicando tecniche basate sui servizi ecosistemici complementari forniti da piante e animali.

La materia organica presente nel suolo aumenta la sua capacità di immagazzinare acqua euronews

1.200 pecore pascolano sui suoi terreni con un sistema di rotazione breve per imitare lo stato selvatico. Gli animali smuovono il terreno, aggiungendo materia organica che aiuta le piante a crescere meglio e il terreno ad assorbire meglio l'acqua, secondo Silva.

"In piena estate, il terreno può raggiungere temperature di 60 gradi. Nessuna forma di vita può sopravvivere in quelle condizioni, quindi è molto importante mantenere il terreno coperto. Se il terreno è scoperto, l'acqua scivola via", spiega l'agricoltore mentre raschia via del terreno durissimo in un punto dove non sono passati gli animali.

Quinta do Freixo favorisce l'agricoltura rigenerativa con l'aiuto delle pecore euronews

"Gli animali contribuiscono a creare un terreno che si comporterà come una spugna", aggiunge Silva, che ha partecipato a diversi progetti di ricerca universitari legati all'agricoltura rigenerativa.

La redditività economica di Quinta do Freixo si basa sul turismo. I visitatori possono ammirare le valli boscose e i bacini idrici della tenuta, che sono attraversati da sentieri escursionistici e piste ciclabili.

Luis Silva è categorico nel dire che non segue la spinta economica dei mercati internazionali. La maggior parte della frutta e della verdura prodotta viene venduta nel negozio di prodotti locali e utilizzata nel ristorante, generando un buon margine di profitto, secondo Luis Silva.

"Anche il capitale naturale è una componente importante per noi. Consideriamo la rigenerazione del terreno come un utile. Se non avessimo fauna selvatica o se avessimo una sola coltivazione, il nostro potenziale turistico non sarebbe lo stesso", afferma.

Secondo le stime, oltre il 60% dei terreni europei non è sano e il degrado del terreno è già costato miliardi di euro a causa della perdita dei servizi essenziali forniti, secondo l'UE. Una proposta di legge europea sul monitoraggio del suolo dovrebbe contribuire a breve a individuare le pratiche appropriate, fornendo dati precisi sui parametri del suolo.