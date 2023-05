Di Euronews Green with APTN

Il rapporto delle Nazioni Unite afferma che "ci sono prove solide" che le precipitazioni record sono diventate più comuni dagli anni '50.

Le inondazioni mortali in Italia sono un altro esempio di cambiamenti climatici estremi, affermano gli esperti.

La regione costiera dell'Emilia-Romagna è stata colpita due volte. Prima da forti piogge due settimane fa sul terreno arido e siccitoso che non poteva assorbirlo, portando durante la notte allo straripamento degli argini del fiume. Piogge seguite poi dal diluvio che ha ucciso 13 persone e causato miliardi di danni questa settimana. Più di 10.000 persone sono fuggite dalle loro case.

La regione aveva già stimato circa 1 miliardo di euro di perdite dovute alle forti piogge all'inizio di questo mese, ma il presidente della regione, Stefano Bonaccini, ha affermato che le perdite ora hanno raggiunto diversi miliardi, considerando i danni riportati da terreni agricoli, negozi e infrastrutture.

Perché l'Emilia-Romagna è particolarmente vulnerabile?

La regione Emilia-Romagna, duramente colpita, era particolarmente vulnerabile, anche a causa della sua posizione geografica, tra le montagne dell'Appennino e il mare Adriatico. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha individuato l'Emilia-Romagna come una delle regioni italiane più a rischio alluvioni, dove sia il territorio che le popolazioni affrontano una maggiore pericolosità di “scenari di pericolo” rispetto al resto del Paese. Metà della quantità media annuale di pioggia è caduta sulla regione in sole 36 ore questa settimana.

Antonello Pasini, scienziato del clima presso il Consiglio nazionale delle ricerche italiano, ha affermato che si sta affermando una tendenza. "Notiamo un aumento delle precipitazioni complessive ogni anno, ad esempio, ma una diminuzione del numero di giorni di pioggia e un aumento dell'intensità della pioggia in quei pochi giorni in cui piove", ha detto.

Notiamo un aumento delle precipitazioni complessive ogni anno, ad esempio, ma una diminuzione del numero di giorni di pioggia e un aumento dell'intensità della pioggia in quei pochi giorni in cui piove. Antonello Pasini Scienziato del clima presso il Consiglio nazionale delle ricerche italiano

Il nord Italia è particolarmente arido dopo due anni di siccità, a causa di nevicate inferiori alla media durante i mesi invernali. Lo scioglimento della neve delle Alpi, delle Dolomiti e degli Appennini di solito permette ai laghi italiani di riempirsi, irriga i terreni agricolo e mantiene il flusso del Po e di altri fiumi e affluenti chiave. Senza il normale livello di precipitazioni nevose in montagna, le pianure si sono prosciugate e i letti dei fiumi, i laghi e i bacini si sono ritirati, senza riprendersi con le piogge perché il terreno è essenzialmente "impermeabile". La pioggia si limita a bagnare la superficie, prima di fuoriuscire verso il mare.

“La siccità non è necessariamente compensata da queste piogge estreme”, spiega Pasini, “perché nel nord Italia, la siccità dipende più dall'immagazzinamento della neve nelle Alpi che dalla pioggia. E negli ultimi due anni abbiamo avuto pochissima neve”.

Non possiamo semplicemente fingere che non stia accadendo nulla. Nello Musumeci Ministro della Protezione Civile

Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha affermato che la nuova normalità degli eventi meteorologici estremi nel Mediterraneo richiede agli italiani di adattarsi e all'Italia di ripensare le proprie protezioni contro le inondazioni a livello nazionale. Il ministro ha ricordato la violenta frana provocata da una tempesta lo scorso autunno sull'isola meridionale di Ischia, al largo di Napoli, che ha provocato 12 morti.

"Non possiamo semplicemente fingere che non stia succedendo nulla", ha detto giovedì. “Tutto deve cambiare: deve cambiare la programmazione nelle infrastrutture idrauliche, deve cambiare l'approccio ingegneristico”. Dei cambiamenti sono necessari per prevenire i tipi di inondazioni che hanno lasciato intere città sommerse di fango dopo che due dozzine di fiumi hanno rotto gli argini.

La prevenzione è fondamentale

La chiave per migliorare è la prevenzione, ha detto il ministro, riconoscendo che non è un compito facile.“Non siamo una nazione incline alla prevenzione. Ci piace ricostruire più che prevenire”, ha detto a Sky TG24.

L'Italia non è l'unico Paese ad avere problemi tra la siccità e il maltempo. Nel 2021, il gruppo scientifico del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite ha affermato che era un "fatto accertato" che le emissioni di gas serra da parte dell'uomo avessero reso estremi meteorologici più frequenti e intensi.

Gli esperti hanno allertato sulle ondate di calore, ovviamente, ma hanno affermato che probabilmente anche gli eventi di forti precipitazioni sono aumentati nella maggior parte del mondo.