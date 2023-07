Il bacino di Kakhovka dev'essere ripristinato?

"Sarebbe meglio aiutare le persone ad adattarsi alla nuova realtà e a soddisfare i bisogni con altri mezzi più moderni", suggerisce l'esperto

È passato poco più di un mese dall'esplosione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka. Durante l'invasione russa dell'Ucraina, la notte del 6 giugno, la diga è stata distrutta e decine di insediamenti sono stati inondati.

Gente del posto spinge un congelatore nell'area allagata di Kherson il 12 giugno 2023 OLEKSII FILIPPOV/AFP or licensors

Decine di persone sono morte e il disastro ha cambiato per sempre migliaia di vite. Molti danni sono stati arrecati all'ambiente e all'agricoltura.

Questo ecosistema è stato creato artificialmente 70 anni fa. Ma ora non esiste più: "L'intero ecosistema del bacino idrico è stato distrutto Ci sono i presupposti per la rinascita dell'ecosistema del fiume. Tuttavia, è associato a un cambiamento catastrofico per tutte le specie autoctone, con una nuova specie che si ristabilirà lì che è più adatta al fiume, non al bacino idrico. E questa è una catastrofe completa per le persone che sono abituate ad altre condizioni ", afferma Yevgeny Simonov, esperto del Gruppo di lavoro sulle conseguenze ambientali della guerra in Ucraina.

Un pozzo nel villaggio di Afanasyeva, nella regione di Nikolaev, danneggiato dalle inondazioni ANATOLII STEPANOV/AFP or licensors

Il bacino di Kakhovka ha perso circa il 70% del suo volume. Può e deve essere ripristinato? Evgeny Simonov ritiene che in realtà ora ci sia ancora più acqua nell'area, perché non evapora dal bacino. Si tratta solo di ricostruire i sistemi e di utilizzare l'acqua in modo più efficiente.

"L'idea che qualcuno venga a ricostruire questo serbatoio inefficiente mi sembra molto strana come ambientalista del XXI secolo", spiega l'esperto. "Perché si trattava di una struttura molto inefficiente dal punto di vista tecnico, che fondamentalmente dava acqua di bassa qualità, molto inquinata ed evaporava più acqua di quella che veniva fornita in modo produttivo per l'agricoltura", dice lo scienziato. "E allo stesso tempo occupava oltre 2.000 chilometri quadrati di terreno, che avrebbero potuto essere utilizzati per molti altri scopi, in modo molto più produttivo. Quindi personalmente, come ecologista, non sosterrei né consiglierei il ripristino del bacino, ma sosterrei una ricerca e un'azione molto intense, che aiutino le persone ad adattarsi alla nuova realtà e a soddisfare le esigenze con altri mezzi più moderni, più rispettosi dell'ambiente e più sostenibili, a lungo termine".

Mucche in acqua durante l'evacuazione dal villaggio di Afanasyevka, regione di Mykolaiv GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Scelte di questo tipo sono difficili da fare e ancora più difficili da attuare in una situazione di guerra. Richiedono la ricerca e lo sviluppo di modi migliori e alternativi di utilizzo sostenibile del territorio. E gli sforzi in questo momento sono per lo più concentrati a fornire aiuti di emergenza alle popolazioni locali.

Tuttavia, questa è la strada che Eugene Simonov ritiene sia l'unica giusta: "L'idea di rinascita post guerra è che bisogna pensare a come fare le cose meglio. Non bisogna pensare a come ritornare alla situazione precedente alla guerra, perché potrebbe essere la cosa peggiore che si possa ottenere. È questo il senso della ripresa. Richiede modernizzazione e condizioni di vita più sostenibili. Altrimenti si avranno problemi".