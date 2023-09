L'azione collettiva può avere un effetto diretto sulla società: è quanto dimostra uno studio sugli scioperi relativi ai cambiamenti climatici

Quasi un terzo dei cittadini elvetici ha cambiato le proprie abitudini quotidiane in seguito agli scioperi per il clima capeggiati da Greta Thunberg, secondo una nuova ricerca.

Il mese scorso, il movimento giovanile globale Friday for Future - che vede gli studenti delle scuole scioperare per chiedere un'azione sul cambiamento climatico - ha celebrato il suo quinto anniversario.

Ora, uno studio del Politecnico federale di Losanna ha esaminato l'impatto più ampio di questi scioperi sulle scelte ambientali delle persone.

Circa il 30% dei residenti svizzeri intervistati ha dichiarato di aver modificato le proprie abitudini di trasporto, acquisto e riciclo in seguito alle proteste.

L'evoluzione di Friday for Future

Greta Thunberg ha iniziato il suo "sciopero per il clima" nell'estate del 2018, saltando la scuola per chiedere un'azione politica sulla crisi climatica.

L'anno successivo, si è trasformato in un movimento globale che coinvolge circa quattro milioni di studenti in 150 Paesi.

Lo scorso giugno, Greta si è diplomata, segnando la fine dei suoi giorni di protesta "scolastica: tuttavia, l'eredità della giovane attivista continua a vivere, con centinaia di scioperi programmati ogni venerdì in tutto il mondo.

L'impatto degli scioperi sui cittadini svizzeri

Per esaminare l'impatto più ampio degli scioperi del clima, i ricercatori hanno condotto un sondaggio tra i residenti in Svizzera dopo le proteste di ottobre e novembre 2019.

Oltre 1.200 persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni, che non hanno preso parte agli scioperi, hanno risposto a domande sulle loro abitudini ambientali prima e dopo le proteste.

I risultati, pubblicati questa settimana, mostrano che la maggior parte dei partecipanti guardava con favore sia a Greta che a Friday for Future.

Per il 30% di loro, questo si è tradotto in azioni concrete.

"I nostri risultati dimostrano che le persone sono diventate più consapevoli di come il loro comportamento influisce sull'ambiente e che sono in corso cambiamenti significativi a livello individuale", afferma Livia Fritz, ricercatrice e autrice principale dello studio.

Come sono cambiate le abitudini degli elvetici dopo gli scioperi?

Gli intervistati hanno dichiarato di aver apportato i maggiori cambiamenti in tre aree: trasporti, abitudini di acquisto e riciclo.

I cambiamenti nelle abitudini di trasporto hanno incluso la ricerca di alternative alla guida per andare al lavoro, come camminare o andare in bicicletta e l'evitare di volare scegliendo destinazioni di vacanza più vicine a casa.

I partecipanti all'indagine hanno anche riferito di aver cercato prodotti locali e biologici, di aver consumato più pasti vegetariani e di essersi impegnati maggiormente per ridurre i rifiuti di plastica dopo le proteste per il clima.

"Il nostro studio ha rilevato che questo tipo di impegno civico attraverso l'azione collettiva può avere un effetto diretto sulla società, confermando che tale azione è giustificata - afferma Livia - abbiamo anche visto che i cambiamenti a livello individuale possono portare a un cambiamento più ampio della società, a patto che siano sostenuti da un'azione politica".