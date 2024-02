Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

L'attivista ambientale Greta Thunberg, al centro, parla ai media presso la Westminster Magistrates Court di Londra (2 febbraio 2024) - Diritti d'autore Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Seconda e ultima udienza nel Regno Unito per Greta Thunberg e altri quattro ambientalisti. Sono imputati per disturbo dell'ordine pubblico per una protesta lo scorso anno all'Energy Intelligence Forum. Rischiano una multa di circa 3mila euro