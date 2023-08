La Svizzera, come gran parte dell'Europa, sta vivendo un'ondata di caldo, con temperature che da venerdì superano i 30°C sotto gli 800 metri. L'ondata di calore dovrebbe continuare fino a giovedì, con massime di 37°C.

Il servizio meteorologico svizzero ha dovuto salire a un'altitudine record di quasi 5.300 metri per registrare il "punto di congelamento" di zero gradi.

"La radiosonda di Payerne [una stazione meteorologica nella Svizzera nord-occidentale] nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2023 ha misurato l'isoterma di 0°C a 5.298 m, un record dall'inizio delle misurazioni nel 1954", ha dichiarato lunedì mattina il servizio meteorologico MétéoSuisse.

Il precedente record era stato stabilito il 25 luglio dello scorso anno a 5.184 metri.

Che cos'è l'isoterma a zero gradi?

La temperatura diminuisce con l'altitudine e, a seconda della stagione e delle condizioni meteorologiche, varia l'altitudine al di sopra della quale la temperatura scende al di sotto degli 0°C.

"Questa superficie, nota come isoterma dello zero, separa gli strati d'aria con temperature superiori a 0°C a bassa quota da quelli sotto lo zero a quote più elevate", spiega il servizio meteorologico sul suo sito web.

A causa della sua grande influenza sullo sviluppo della vegetazione, sui limiti delle nevicate e sul ciclo dell'acqua, l'isoterma dello zero gradi gioca un ruolo fondamentale nelle previsioni meteorologiche e nella vita quotidiana della regione alpina.

La Svizzera sta vivendo un'ondata di calore

