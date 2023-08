New York, cede tubatura, bloccate per ore tre linee della metro a Manhattan

Una conduttura idrica di 127 anni sotto Times Square a New York ha ceduto martedì presto, allagando le strade del centro e la stazione della metropolitana più trafficata della città. La conduttura, spessa circa mezzo metro, ha ceduto sotto la 40esima strada e la Settima Avenue alle 3 del mattino di mercoledì 30 agosto.

L'acqua impetuosa era profonda solo pochi centimetri sulla strada, ma i video postati sui social media hanno mostrato come la stazione della metropolitana di Times Square si è allagata, con l'acqua che scendeva attraverso le scale e le grate di ventilazione.

L'acqua ha trasformato le trincee che portano i binari della metropolitana in mini fiumi e ha inzuppato le piattaforme dei treni. Lo scavo ha lasciato un grosso buco all'incrocio tra la 40ª Strada e la Settima Avenue, dove gli operai stavano scavando con attrezzature pesanti per raggiungere la sezione di tubo rotta. Mentre l'incrocio è rimasto chiuso al traffico automobilistico, le strade circostanti sono state aperte all'ora di punta.

Il servizio della metropolitana, tuttavia, è stato sospeso in gran parte di Manhattan sulle linee 1, 2 e 3, che passano direttamente sotto la tubatura in riparazione.

Il servizio è stato ripristinato con ritardi a mezzogiorno, ha dichiarato Richard Davey, amministratore delegato di New York City Transit.