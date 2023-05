Proprio come ci siamo abituati ai servizi igienici dentro casa - e oggi non potremmo farne a meno - ci abitueremo anche ai depuratori di acqua dentro le città. Una soluzione etica ed ecologica per dare nuova vita all'acqua.

Consapevolezza e senso di responsabilità. In una fase storica fortemente condizionata anche in Europa da lunghi periodi di siccità, in diversi paesi si cercano, o già sono state messe in atto, soluzioni efficaci ed ecologiche per non sprecare un bene prezioso e imprescindibile come l'acqua.

Qui siamo in Spagna e siamo venuti a visitare un impianto di depurazione delle acque reflue. Tutte le implicazioni e i benefici per il territorio circostante ce li illustra Juan Angelo Conca, direttore generale dell'Ente pubblico di bonifica della Comunità Valenciana.

"Una canzone popolare dice che nel nostro Paese la pioggia non sa piovere. O piove poco e c'è siccità, o piove molto e c'è un disastro. Per secoli abbiamo vissuto imparando a convivere con questo regime idrico. Non siamo il Paese con più risorse idriche in Europa, ma siamo il luogo in Europa con la maggiore consapevolezza ambientale in termini di utilizzo dell'acqua. Il 100% dell'acqua viene trattato, ma oltre a questo, in questa regione, che è la Comunità Valenciana, ci sono luoghi in cui il 100% dell'acqua trattata viene anche riutilizzata nei campi e nelle coltivazioni per la frutta e la verdura che finiscono sulle tavole di tutta Europa".

I cambiamenti e le abitudini

"In alcune case - continua ancora il direttore - i servizi igienici si trovavano all'esterno dell'edificio. Poi, a poco a poco sono entrati nelle case. e lo stesso accadrà con gli impianti di trattamento delle acque reflue. Di solito si trovano vicino ai fiumi. Alcuni fiumi nascono dove esce l'acqua degli impianti di depurazione. Ma non sarebbe sorprendente vedere impianti di trattamento delle acque reflue all'interno delle città, perché si tratta di un servizio pubblico, che ci dà l'acqua, che ci dà energia e di cui abbiamo bisogno proprio allo stesso modo in cui abbiamo bisogno dei servizi igienici in casa. Ci sono luoghi nel mondo in cui l'acqua che esce dagli impianti di trattamento è acqua potabile. È destinata al consumo umano. Non è la norma in Europa, non pensiamo che possa accadere, ma l'acqua che esce dagli impianti di trattamento delle acque reflue potrebbe anche essere bevuta dagli esseri umani in un bicchiere".