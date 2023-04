I sacchetti di plastica sono ovunque: inquinano le strade, intasano i fiumi e soffocano la fauna selvatica nell'oceano. Ma dopo anni di campagne da parte dei gruppi ambientalisti, sono sempre di più gli Stati che li hanno completamente vietati.

In oltre 100 Paesi è stato introdotto un divieto totale o parziale sui sacchetti di plastica monouso. Tra il 2010 e il 2019, le leggi volte a eliminare gradualmente i sacchetti di plastica sono triplicate.

I risultati di questi divieti iniziano a vedersi.

In cosa consistono i divieti

Gran parte delle leggi introdotte limitano o vietano l'uso di sacchetti di plastica nei negozi. A volte sono totalmente vietati, altre volte i consumatori devono pagare una tassa per acquistarli. Spesso i divieti si applicano solo ai sacchetti di plastica sottili, mentre quelli più spessi e riutilizzabili possono ancora essere acquistati.

Il Bangladesh è stato il primo Paese a introdurre il divieto, nel 2002.

A livello globale, i divieti sono imposti con vari gradi di severità. In Kenya, la produzione di sacchetti - che intasano le infrastrutture del Paese e causano inondazioni - può comportare fino a quattro anni di carcere o una multa di 36.000 euro.

Canva La plastica è uno dei maggiori inquinanti presenti sulle spiagge

Il bando totale è diffuso in Africa e in Asia. Questi continenti importano gran parte dei rifiuti "riciclabili" del nord del mondo e quindi affrontano tutte le conseguenze di una cattiva gestione della plastica.

Oltre ai sacchetti, molti Paesi vietano altri tipi di plastica monouso. L'Ue ad esempio ha eliminato le posate monouso, le cannucce, i bastoncini per i palloncini e quelli per il caffè.

I maggiori consumatori

In Europa, 18 Paesi hanno imposto il divieto di utilizzare sacchetti di plastica sottili: tra questi ci sono Francia, Germania, Italia, Islanda e Albania.

Altri 23 Paesi chiedono ai consumatori di pagare una tassa. Altri due - Svizzera e Norvegia - consentono all'industria di imporre una "tassa volontaria" sull'uso dei sacchetti.

Il consumo è più elevato nei Paesi baltici e nordici, come rivelano i dati Eurostat del 2019. La Lettonia ( con 284 sacchetti a persona l'anno) e la Lituania con 332 consumano molti più sacchetti di qualsiasi altro Paese europeo. Ma la situazione potrebbe cambiare: a partire dal 2025, i negozi lettoni non potranno più regalare sacchetti di plastica. Un divieto simile entrerà in vigore in Lituania quest'anno.

L'utilizzo più basso si registra in Portogallo (8), Belgio (17) e Polonia (23). Il Portogallo ha vietato i sacchetti nel 2021; due anni dopo la Polonia.

I divieti funzionano?

Finora i divieti hanno avuto grande successo. In California per esempio si è registrata una riduzione del 71,5% del consumo di sacchetti.

Le ricerche dimostrano che anche le tasse funzionano. Secondo un aggiornamento del 2019 degli studi esistenti, i prelievi e le tasse hanno portato a una calo del 66% del consumo in Danimarca, di oltre il 90% in Irlanda, tra il 74 e il 90% in Sudafrica, Belgio, Hong Kong, Washington D.C., Santa Barbara, Regno Unito e Portogallo, e di circa il 50% in Botswana e Cina.

Gli effetti sono tangibili. In occasione della pulizia annuale delle spiagge del 2022 nel New Jersey, dove è stato recentemente introdotto un divieto, il numero di sacchetti raccolti è sceso del 37% rispetto all'anno precedente. Le cannucce e i contenitori da asporto sono diminuiti in misura analoga.

"È davvero incoraggiante vedere una tendenza alla diminuzione dei sacchetti, delle cannucce e dei contenitori di creme", ha dichiarato Cindy Zipf, direttore esecutivo di Clean Ocean Action, organizzazione che si occupa della pulizia delle spiagge.

Le tasse sui sacchetti di plastica sono una storia diversa. In Irlanda, dove l'utilizzo è calato del 90%, questa politica è stata molto apprezzata.

"L'imposta irlandese si è dimostrata così popolare tra il pubblico irlandese che sarebbe politicamente dannoso eliminarla", hanno scritto i ricercatori in un documento del 2007.