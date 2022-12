Il traghetto veloce "Medstraum", varato a Stavanger, in Norvegia, è diventato la prima nave al mondo completamente elettrica della sua tipologia.

Frutto del progetto di ricerca europeo "TrAM", "Medstraum'' presenta un nuovo concetto modulare in grado di ridurre i costi, aiutando questa tecnologia a zero emissioni a competere con le navi a motore diesel.

Edmund Tolo lavora presso "Fjellstrand", un cantiere norvegese che ha partecipato al progetto.

Ci spiega l'approccio: "Si progetta in maniera modulare, proprio come avviene per le automobili: ci sono alcuni modelli diversi che vengono costruiti attorno alla stessa piattaforma. E sarà così anche per le navi, perché non saranno tutte uguali, avranno prestazioni e ruoli diversi nel trasporto - spiega Tolo - Sarà tutto più veloce. Avremo tempi di costruzione più brevi e speriamo ovviamente di automatizzare molti processi e di utilizzare meno ore di lavoro per realizzarli, in modo da renderli più economici. Vediamo che c'è una richiesta da parte di tutti per raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero. Quindi, sì, questa nave avrà delle sorelle, ne sono sicuro!".