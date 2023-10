Giunto alla settima edizione, l'evento creato dal direttore d'orchestra Sergey Smbatyan offre un programma di concerti che combinano musica armena e internazionale, classica e contemporanea

L'Armenia è un crocevia di civiltà nel Caucaso meridionale, ai confini tra Europa e Persia, incuneata tra la sfera russofona e quella turcofona. La cultura, e la musica in particolare, è al centro dell'identità armena, e ha spinto Aleksandr Yesayan a diventare uno dei principali mecenati del festival internazionale di musica "Armenia" che si tiene da 7 anni a Yerevan, la capitale armena.

"Penso che la cultura abbia avuto un ruolo importante nella nostra storia, anche nella promozione dell'Armenia come nazione nel mondo - dice Yesayan -. Penso che oggi ci siano molte opportunità per i piccoli Paesi come l'Armenia, che ha solo 3 milioni di abitanti, di mostrare il proprio patrimonio, la propria storia, la propria cultura e di mostrare al mondo i nostri nuovi talenti".

Il direttore d'orchestra Sergey Smbatyan è il fondatore e direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Stato Armena. A lui si deve anche la creazione del festival, che per un mese all'inizio dell'autunno offre un programma di concerti che combinano musica armena e internazionale, classica e contemporanea.

"È un'orchestra giovane con una visione un po' all'antica, perché punta a entrare nella lista delle grandi orchestre, ma anche un'agenda molto creativa - dice Smbatyan -. La sensazione è che al giorno d'oggi sia importante trovare il modo giusto di rappresentare la musica, è importante trovare una buona chimica con il pubblico giovane".

"Quest'anno il ricavato dei concerti del festival sarà usato per aiutare i profughi del Nagorno-Karabakh, costretti ad abbandonare le loro case. Per gli armeni cultura e musica sono un tratto essenziale della loro identità.

"Abbiamo una ricca tradizione popolare - dice la violoncellista Arevik Galyan -. Quasi tutti i compositori armeni di musica classica hanno utilizzato la musica popolare, le melodie, i ritmi e le armonie nei loro pezzi classici. La musica classica armena è una sorta di mix di musica popolare e tradizione classica".

"L'Armenia è molto legata alla sua cultura e ala sua musica - dice la musicista Martine Varnik -. Pur essendo un Paese con poche risorse finanziarie, questa orchestra è riuscita a diventatare un'orchestra professionale a tempo pieno nel XXI secolo. Ci sono pochissimi paesi al mondo in cui questo è accaduto, il che la dice lunga sulla devozione dell'Armenia per la musica".

Per chiudere il festival l'orchestra ha suonato "Symphonic Adiemus" di Carl Jenkins, compositore gallese contemporaneo che è venuto a Yerevan 4 anni fa per dirigere una sua composizione.