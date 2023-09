Di euronews

Cartoon forum, il meglio dell'animazione europea a Tolosa. Quest'anno ha partecipato anche il Regno Unito (che non vi metteva più piede dalla Brexit). Sono 76 i progetti presentati

Il Cartoon Forum di Tolosa è uno dei principali eventi europei per il mondo dell'animazione. Ogni anno a settembre la città francese ospita quello che è il più grande evento europeo per il settore dell'animazione e delle serie tv. Per tre giorni i produttori hanno l'opportunità di presentare i loro progetti a oltre mille emittenti, investitori e potenziali partner provenienti da 40 Paesi.

Diverse migliaia i partecipanti tra creatori, produttori e broadcaster che arrivano da tutto il mondo. Sono oltre 40 i Paesi rappresentati.

Nato oltre 30 anni fa, il Cartoon forum è alla base di 1.000 coproduzioni europee.

Per la direttrice, Annik Maes, il Forum "è una finestra sul futuro, i progetti televisivi e dei canali in streaming vengono presentati ogni anno a Tolosa nella tre giorni e qui le televisioni fanno la loro selezione, i produttori trovano finanziamenti ma anche coproduttori".

Sono 76 i progetti presentati quest'anno.

Tra i Paesi presenti anche il Regno Unito, che fa il suo rientro dopo la Brexit.

Kate O'Connor, presidente esecutivo di Animation UK: "È un vero e proprio ritorno. Abbiamo un rapporto profondo con l'Europa. Ci è dispiaciuto molto non poter partecipare negli ultimi anni, e non vediamo alcun limite alla collaborazione creativa con i nostri amici e colleghi europei in uno degli eventi di pitching più importanti, se non il più importante, in agenda".

Il Cartoon forum è sostenuto dal programma Europa creativa - Media della Commissione europea.