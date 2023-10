Il premio per il miglior film è andato a "Sunday", pellicola del regista uzbeko Shokir Kholikov

PUBBLICITÀ

Il cinema dell'Asia centrale è stato sotto i riflettori della 15ª edizione del Tashkent International Film Festival, conosciuto come la perla della Via della Seta. Registi e attori di fama mondiale sono arrivati nella capitale dell'Uzbekistan per premiare i film e far conoscere il mondo del cinema alle nuove generazioni di cineasti.

"Questo festival riunisce registi provenienti da 52 Paesi all'insegna della pace, del progresso e dell'illuminazione: è un'iniziativa del nostro presidente - dice Firdavs Abdukhalikov, direttore del festival -. L'Uzbekistan è sempre stato il cuore della Grande Via della Seta. Era una sorta di melting pot dove c'era uno scambio di idee e di creatività, quindi questo festival serve a portare avanti queste tradizioni".

Gli studenti delle scuole di cinema di vari Paesi hanno partecipato al concorso "Cinema in 5 giorni": le squadre hanno avuto 5 giorni per produrre un cortometraggio utilizzando location in Uzbekistan. Ad aggiudicarsi il premio è stato il film "100 passi", proveniente dall'Azerbaigian.

"Non conoscevamo la città, non conoscevamo la lingua, è stato molto difficile - dice Yusif Gasimili, direttore della fotografia del film -. Ci siamo uniti come una squadra per superare gli ostacoli e ottenere il premio di oggi".

Durante il festival sono state organizzate numerose masterclass con stelle di fama mondiale. Hassan Nazer, il cui film "Winners" è stato presentato agli Oscar, ha tenuto una lezione su come utilizzare gli attori non professionisti in un film. "È un rischio molto grande - dice Nazer - ma possono portare tanta creatività e autenticità nel film perché non recitano, ma fanno cose naturali".

Frederic Diefenthal e Samy Naceri, protagonisti del film "Taxi", ha condiviso la propria esperienza con i giovani attori. "Non dovete ascoltare nessuno - dice Naceri -. Né i tuoi genitori né i tuoi amici, devi seguire il tuo sogno fino in fondo"."Faccio il mio lavoro con il cuore - aggiunge Diefenthal -. Anche se formalmente è un lavoro e mi capita di girare di notte, ho la fortuna di poter dire che vado a giocare e non che vado a lavorare".

Il festival si è svolto nella nuova Città Eterna di Samarcanda. "Lo considero uno dei migliori festival perché dà spazio a film che difficilmente possono essere visti altrove - dice il regista Krzysztof Zanussi, presidente della giuria internazionale -. I film dell'Asia centrale semplicemente non sono disponibili in Europa, non li vediamo. Qui c'è l'opportunità di incontrare i creatori e vedere il loro lavoro".

La giuria ha assegnato il premio per il miglior film a "Sunday", pellicola del regista uzbeko Shokir Kholikov che racconta la storia di alcuni bambini che vogliono cambiare il loro mondo e dei loro genitori che sono felici di quello che hanno già. "In Asia Centrale ci sono ancora molti argomenti di cui non si è ancora parlato - dice Kholikov -. Questa è una buona opportunità per i giovani. Bisogna fare questi film finché c'è tempo. Abbiamo bisogno di fare film".